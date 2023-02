Anul trecut, la începutul lunii decembrie, 24 de concurenți se așezau la pupitre și făceau cunoștință cu una dintre cele mai neașteptate provocări din viața lor: experiența de a fi concurenți în show-ul „Batem Palma?”.

Zi de zi, câte unul dintre ei, a fost extras de calculator, și-a testat norocul și intuiția, a eliminat cutii, a analizat ofertele Băncii, iar la final a plecat acasă cu suma câștigată, în timp ce noi curajoși intrau în concurs.

„Vom reveni cu noi detalii despre sezonul următor”

Astăzi, de la ora 18.00, începe ultima săptămână a primului sezon. Cu premii de la 1 ban la 100.000 de lei, cu un casting în care personalități puternice, oameni cu povești de viață incredibile și tipologii diferite s-au întâlnit și au creat cu adevărat o echipă, emisiunea „Batem Palma?” se apropie de ultima pagină a primului capitol.

„Nu-mi vine să cred că am ajuns și la acest moment când vă putem spune că urmează să-i cunoașteți pe ultimii cinci concurenți ai primului sezon! Mă simt super norocos pentru că am avut ocazia să-i am alături de mine pe toți acești oameni minunați, încărcați de energie și de voie bună. A fost o super atmosferă pe platourile de filmare, iar faptul că cei de acasă ne-au fost alături la fiecare ediție într-un număr atât de mare înseamnă că am reușit să le aducem și lor starea noastră.

Chiar dacă acum am ajuns aproape de final, vă pot spune să rămâneți cu ochii pe paginile noastre până vom reveni cu noi detalii despre sezonul următor”, a declarat Cosmin Seleși înainte de prima ediție a săptămânii.

Concurenții care se află în acest moment în joc sunt: Raul Cormoș, Denisa Matei, Gabriela Petca, Pavel Rotari, Gutiera Timotin, Mihai Ionaș, Elena Epurescu, Sorin Burcea, Diana Burnaz, Aurel Sabou, Isabela Bălăceanu, Adrian Georgescu, Carmen Mihai, Petrică Becheș, Marlena Fluture, Remus Stănescu, Alexandra Giurgiu, Vinicius Moldovan, Cristina Dumitru, Cosmin Zaharia, Alexandra Totolan, Andreas Dincă și Diana Marinescu. Acestora li se va alătura astăzi un nou concurent!

„După o pauză de câteva luni, ne întoarcem”

În locul lui Cosmin Seleși, Cabral revine la PRO TV, după o pauză de câteva luni. Deja au reînceput filmările pentru show-ul „Ce spun românii”. După o scurtă vacanță, timp în care telespectatorii PRO TV s-au bucurat de show-ul „Batem palma?”, prezentat de Cosmin Seleși, Cabral s-a întors pregătit să cunoască noi familii simpatice, dornice să răspundă la tot felul de întrebări nebune.

„Iată că după o pauză de câteva luni ne întoarcem, la aceeași oră, cu același Ce Spun Românii. Ne-a prins bine pauza, revenim cu mai multă energie, cu familii și mai simpatice, cu întrebări… și mai nebune. Dar nu numai. Când am intrat în pauză, ne-a luat prin surprindere faptul că cei de-acasă au făcut un frumos tărăboi.

Nu ne așteptam la așa manifestare de dragoste, la atâtea complimente și solicitări de a reveni pe sticlă. Ne onorează și ne responsabilizează enorm cele scrise de oameni în perioada asta și, mai presus de toate, ne fac să revenim la 18.00 cu sentimentul că munca noastră este apreciată. Sper să fie bine, suntem gata să aflăm cu toții, cu zâmbetul pe buze, ce spun românii…”, a declarat Cabral.

