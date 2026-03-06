Primele imagini de pe patul de spital cu actorul Cosmin Seleși: „Urmărim cum evoluează lucrurile”

Vedeta de la PRO TV a dezvăluit că filmările pentru emisiunea „Batem palma” sunt în pauză momentan și că speră ca starea lui de sănătate să se îmbunătățească, fără a fi nevoie de o intervenție chirurgicală. Asta după ce el ar fi resimțit unele dureri despre care nu a dorit să ofere prea multe detalii.

După ce informația că actorul Cosmin Seleși este internat în spital s-a viralizat mediul online, vedeta de la PRO TV s-a fotografiat pe patul de spital, pentru a-și asigura fanii că se simte bine.

„Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele, telefoanele și gândurile bune pe care mi le-ați trimis. Le-am citit și le apreciez enorm, chiar dacă nu reușesc să răspund fiecăruia în parte. În momentul de față suntem încă în așteptare… urmărim cum evoluează lucrurile și sperăm să rămână pe un traseu bun. Evoluția clinică este momentan favorabilă și sper din tot sufletul să se mențină în această zonă, astfel încât să nu fie nevoie de o intervenție chirurgicală.

Gândul bun aduce bucurie, iar toate mesajele voastre chiar au ajuns la mine. Am încredere în medicii și în întreg personalul medical condus de domnul profesor Cătălin Copăescu și știu că suntem pe mâini bune. Deci hai să fim pozitivi! Vă mulțumesc încă o dată pentru grijă și susținere, vă țin la curent cu tot ce se va întâmpla”, a scris Cosmin Seleși pe Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Mesajul acestuia vine după ce, în momentul în care a ajuns de urgență la spital și a fost internat, actorul le dezvăluia jurnaliștilor de la PRO TV că a fost luat prin surprindere de problema lui medicală.

„Am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere. Uneori, viața îți mai dă câte o palmă și te aduce cu picioarele pe pământ. Din fericire, am ajuns la medic relativ repede, iar acest lucru a contat foarte mult. Am avut câteva dureri care m-au îngrijorat și am decis să merg la spital fără să mai aștept, iar acum mă felicit pentru această decizie.

În prezent mă simt bine. Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament și sperăm să rezolvăm problema fără să fie nevoie de o intervenție chirurgicală. Am mare încredere în echipa medicală care mă îngrijește, iar medicii noștri sunt extraordinari și știu exact ce au de făcut. Va urma, cel mai probabil, și o perioadă de recuperare, în funcție de cum evoluează lucrurile în perioada următoare.

Filmările sunt în pauză pentru moment, însă vreau să le transmit telespectatorilor să stea liniștiți: nu scapă de mine așa ușor. Le mulțumesc din suflet că ne urmăresc zi de zi și că sunt alături de această emisiune! Faptul că show-ul se bucură de audiențe atât de mari ne motivează și mai mult. Mulțumesc și echipei extraordinare alături de care lucrez! Fără toți acești oameni, nimic din toate acestea nu ar fi posibil”, a spus Cosmin Seleși pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE