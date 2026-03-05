Din câte se pare, vedeta de la PRO TV are unele probleme de sănătate și, după ce a resimțit unele dureri, a mers de urgență la spital. Din fericire, Cosmin Seleși se află în afara oricărui pericol, chiar dacă medicii sunt rezervați în privința evoluției, după cum a afirmat chiar actorul.

Prezentatorul le-a oferit jurnaliștilor de la PRO TV detalii despre starea în care se află în prezent, dezvăluind că speră ca problema lui, despre care nu a oferit prea multe detalii, să treacă fără a fi nevoie de operație.

Mai mult decât atât, actorul a ținut să precizeze că filmările pentru emisiunea „Batem palma” sunt în pauză pentru moment.

„Am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere. Uneori, viața îți mai dă câte o palmă și te aduce cu picioarele pe pământ. Din fericire, am ajuns la medic relativ repede, iar acest lucru a contat foarte mult. Am avut câteva dureri care m-au îngrijorat și am decis să merg la spital fără să mai aștept, iar acum mă felicit pentru această decizie.

În prezent mă simt bine. Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament și sperăm să rezolvăm problema fără să fie nevoie de o intervenție chirurgicală. Am mare încredere în echipa medicală care mă îngrijește, iar medicii noștri sunt extraordinari și știu exact ce au de făcut. Va urma, cel mai probabil, și o perioadă de recuperare, în funcție de cum evoluează lucrurile în perioada următoare.

Filmările sunt în pauză pentru moment, însă vreau să le transmit telespectatorilor să stea liniștiți: nu scapă de mine așa ușor. Le mulțumesc din suflet că ne urmăresc zi de zi și că sunt alături de această emisiune! Faptul că show-ul se bucură de audiențe atât de mari ne motivează și mai mult. Mulțumesc și echipei extraordinare alături de care lucrez! Fără toți acești oameni, nimic din toate acestea nu ar fi posibil”, a spus Cosmin Seleși pentru sursa citată.

