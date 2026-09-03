Înainte de deschiderea liftului, aproximativ 20 de copii din comunitățile aflate în partea de jos a canionului trebuiau să parcurgă trasee montane abrupte și dificile. Drumul până la școală putea dura mai mult de trei ore pe sens, iar unii copii erau nevoiți să rămână internați la școală.

Fuyao Ladder funcționează împreună cu Qingyun Ladder, un alt lift de 268 de metri inaugurat în 2022. Cele două lifturi sunt construite din sticlă și oțel pe peretele canionului și sunt completate de o telecabină, care asigură o călătorie de aproximativ 30 de minute până la destinația finală.

Noul lift circulă cu aproximativ 5 metri pe secundă, astfel că urcarea între nivelurile inferior și superior durează circa 50 de secunde. Cabina poate transporta până la 81 de persoane, iar cele două lifturi au împreună o capacitate de aproximativ 1.200 de pasageri pe oră. Localnicii și elevii beneficiază de acces gratuit pe o rută specială.

Construcția liftului a fost dificilă din cauza condițiilor din canion, unde spațiul de lucru era limitat, iar umezeala și ceața erau persistente. Sistemul dispune de surse redundante de alimentare și echipamente de rezervă pentru siguranță, iar înainte de deschidere au fost efectuate inspecții independente.

Pe lângă reducerea semnificativă a timpului de deplasare pentru copii, noul lift a impulsionat și turismul din zonă. Numărul vizitatorilor ar fi crescut de la aproximativ 4.000 la 15.000 pe zi, iar capacitatea suplimentară a redus aglomerația și a creat noi oportunități de muncă în transport, turism și ospitalitate.

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