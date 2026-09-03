Serbia include o limită de viteză de până la 30 km/h între orele 7:00 și 21:00

Șoferii români care tranzitează Serbia sau se deplasează în orașele din țara vecină trebuie să acorde o atenție sporită vitezei la volan, după ce autoritățile sârbe au reluat controalele intensive în traficul rutier, conform publicației sârbe Blic, parte a grupului Ringier.

Odată cu începerea noului an școlar, Ministerul Afacerilor Interne din Serbia a anunțat aplicarea unor măsuri speciale de siguranță, care includ o limitare strictă de viteză la maximum 30 km/h în zonele din apropierea școlilor, valabilă zilnic în intervalul orar 7:00 – 21:00.

Autoritățile au adoptat măsura odată cu începerea noului an școlar

Măsura este menită să protejeze cei peste 770.000 de elevi care au revenit în băncile școlare, dintre care peste 62.000 sunt boboci aflați pentru prima dată în postura de pietoni independenți. În zonele rurale sau pe drumurile din afara localităților, unde există unități de învățământ, limita maximă admisă în același interval orar este de 50 km/h, în cazul în care indicatoarele rutiere nu prevăd restricții și mai severe.

Polițiștii vor efectua controale pe toate drumurile din Serbia

Echipaje numeroase din cadrul Direcției Poliției Rutiere din Serbia au fost mobilizate pe teren pentru a monitoriza traficul din apropierea tuturor școlilor primare și gimnaziale. Agenții concentrează verificările pe patru abateri majore de la regulament: depășirea limitei legale de viteză, neacordarea de prioritate pietonilor aflați pe trecerile marcate, transportul necorespunzător al copiilor în mașină și parcarea neregulamentară care blochează vizibilitatea pietonilor.

Reprezentanții Agenției pentru Siguranța Traficului din țara vecină le reamintesc conducătorilor auto că cei mici au o capacitate redusă de a aprecia corect distanța și viteza de deplasare a vehiculelor. Totodată, distragerea atenției prin utilizarea telefonului mobil la volan sau parcarea pe trotuare și în imediata apropiere a trecerilor de pietoni cresc exponențial riscul producerii unor accidente grave.

Peste 6.700 de copii au fost răniți pe drumurile din Serbia

Măsurile drastice vin pe fundalul unui bilant îngrijorător. În ultimii cinci ani, pe drumurile din Serbia, peste 6.700 de copii au fost răniți în accidente rutiere, iar peste 21.000 de abateri au fost înregistrate de polițiști doar în prima lună a campaniei similare desfășurate anul trecut. Pentru a evita amenzile usturătoare și suspendarea permisului, șoferii sunt sfătuiți să circule cu maximă prudență și să reducă preventiv viteza ori de câte ori tranzitează zone de trafic pietonal intens.

La începutul acestui an, autoritățile din Polonia au impus noi reguli pentru șoferi, inclusiv cei străini. Conducătorii riscă amenzi de până la 7.000 de euro, permisul suspendat sau condamnări cu executare.

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