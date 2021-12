Cove, despre momentul care i-a schimbat viața. „Am făcut un experiment ce putea fi fatal”

„În copilărie, eram aşa, mai şmecher. Şi am făcut un experiment ce putea fi fatal. Am trecut strada cu ochii în sus şi m-a lovit maşina. Am avut noroc, am scăpat. Mă credeam şmecher şi nu a fost asta.

Cred că vazusem vreun film cu supereroi. Am fost la un pas să nu mai fiu, dintr-un teribilsm de puşti, dar, totuşi, iată că mai sunt”, a declarat Cove pentru okmagazine.

În cadrul aceluiaș interviu, Cove a dezvăluit ce vrea să facă de sărbători, anul acesta. Acesta este căsătorit cu Florentina din 2013 și au împreună doi copii.

„O vacanţă într-o ţară caldă, la mijlocul iernii. Ştii, când aici e viscol, lumea pune poze cu munţi de zăpadă şi minusul din termometre, iar tu eşti undeva în Asia, pe o plajă, bei cocktailuri, faci baie, râzi cu copiii. La asta visez de ceva ani. Sigur o devină realitate în curând”, a mai adăugat actorul.

Citeşte şi:

„Autoritățile nu-i pot ignora!” Ce se întâmplă cu oamenii fără adăpost care vor să se vaccineze, dar nu pot intra în centre

O româncă, primul stagiar pensionar din Parlamentul European: „Învăț de la absolut oricine are ceva inteligent de arătat”

Suspiciuni de Omicron în România: trei persoane repatriate din Africa de Sud, confirmate cu COVID

PARTENERI - GSP.RO Povestea incredibilă a voleibalistului care a crezut timp de 15 ani că e iubitul unui fotomodel. Lumea lui s-a năruit când a aflat adevărul

Playtech.ro BOMBĂ! Persoanele care au trecut printr-o formă gravă Covid, în mare pericol. Ce risc de deces au în următorul an

Observatornews.ro Jandarmeria Cluj și-a cerut scuze după defilarea dezastruoasă de 1 Decembrie: "Astfel de momente sunt de neacceptat"

HOROSCOP Horoscop 2 decembrie 2021. Peștii au motive de revoltă împotriva unor situații complicate pe care le trăiesc acum

Știrileprotv.ro România trebuie să înceapă să renunțe la încălzirea pe lemne în următorii 2 ani

Telekomsport Imagine cu puternic impact emoţional. Marea campioană, desfigurată de iubit. Plină de sânge, a anunţat că a fost strangulată şi dată cu capul de podea. Atacatorul a fost eliberat!

PUBLICITATE Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie