Unul dintre inculpații din bătaia de pe Aeroportul Băneasa ar fi angajat Wizz Air

UPDATE. Avocatul Adrian Cuculis susține că, în urma audierilor, s-a stabilit că unul dintre inculpații din dosarul bătăii de pe Aeroportul Băneasa ar fi angajat al companiei Wizz Air. Potrivit acestuia, bărbatul este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, după scandalul care ar fi început într-un avion venit din Germania și a continuat în zona Terminalului Sosiri.

„În urma audierilor de astăzi, s-a stabilit că, în esență, inculpatul care a provocat scandalul și a săvârșit fapta de lovire și alte violențe, dar și tulburarea liniștii și ordinii publice, este de fapt chiar un angajat al companiei aeriene Wizz Air”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Știrea inițială:

Au început audierile în cazul cuplului bătut pe aeroportul Băneasa

Au început audierile la Poliția Transporturi Otopeni în dosarul scandalului de pe Aeroportul Băneasa, unde un conflict pornit într-un avion venit din Germania a continuat în zona Terminalului Sosiri și un bărbat și concubina acestuia au fost loviți „în ochii tuturor călătorilor”, în incinta aeroportului. Poliția anunță că trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore.

Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă au fost sesizați telefonic pe data de 21 aprilie de dispeceratul Aeroportului Băneasa, după ce mai multe persoane ar fi fost implicate într-o altercație în zona Terminalului Sosiri. La fața locului au fost identificate cinci persoane, care au fost conduse la sediul Poliției pentru cercetări.

Din primele verificări a reieșit că trei dintre acestea ar fi călătorit cu avionul pe ruta Germania-România, iar conflictul ar fi izbucnit încă din timpul zborului.

Doi cunoscuți ar fi intervenit în terminal

După aterizare, scandalul ar fi continuat în zona Sosiri a Aeroportului Băneasa. Potrivit polițiștilor, doi dintre participanți s-ar fi lovit reciproc. În acel moment, în altercație ar fi intervenit alți doi bărbați, cunoscuți ai unuia dintre cei implicați inițial. Aceștia i-ar fi lovit pe bărbatul și pe femeia cu care cunoscutul lor se afla în conflict.

Avocatul Adrian Cuculis a declarat pentru Libertatea că bărbatul și concubina acestuia ar fi fost loviți „în ochii tuturor călătorilor, în mijlocul aeroportului”.

Trei persoane au fost reținute

Polițiștii spun că au dispus continuarea urmăririi penale, având în vedere împrejurările în care s-a produs fapta și impactul asupra celorlalți călători.

„Având în vedere împrejurările în care s-a produs fapta și impactul avut asupra celorlalți călători, polițiștii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de participanți. În urma probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de 3 persoane, pentru 24 de ore”, au transmis reprezentanții Poliției.

Cele trei persoane reținute urmează să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, cu propunere legală. Cercetările continuă pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ancheta trebuie să stabilească exact cum a început conflictul în avion, ce s-a întâmplat în terminal și ce rol a avut fiecare persoană implicată.

