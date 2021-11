Cove, coprezentator la „Cronica Cârcotașilor”, la Prima TV. „Nu m-am mai distrat așa bine de ceva vreme”

Pentru Cove, experiența de pe platourile de filmare ale Cronicii Cârcotașilor a fost inedită. „Cred că nu m-am mai distrat așa bine de ceva vreme. Gașca de cârcotasi e veselă și pusă pe vânat bâlbe, bebelușele se pricep la dans și mi-au arătat și mie câteva mișcări, iar eu le-am oferit un scurt moment muzical. Adică, ne-am superdistrat. Ioana și Dezbrăcatu au fost colegi buni și m-au lăsat și pe mine să îmi fac numărul la pupitrul Cronicii. Ce a ieșit? Vedeți diseară”, spune amuzat Cove.

Așadar, ediția de vineri, 05 noiembrie, de la ora 20.00, a „Cronicii Cârcotașilor” va fi prezentată în formulă de 3: Ioana Petric, Cove și Dezbrăcatu. De la prezentatorul „Flash! Monden” cei doi cârcotași au aflat cum și de ce îl pune în dificultate…Kim Kardashian.

„Cove a fost un simpatic și eu sunt foarte fericită că a acceptat invitația noastră, pentru că am făcut echipă foarte bună. A fost cel mai diplomat cârcotaș din istoria cârcotașilor. Este și singurul prezentator TV care nouă ne-a dat bătăi de cap pentru că, oricât am încercat, nu l-am prins cu nicio bâlbă. Din păcate, emisiunea durează doar două ore și nu am avut suficient timp să îi ascultăm poveștile „scurte și foarte scurte”, dar sperăm să mai vină, pentru că așa cum ne-am distrat acum, nu ne-am mai distrat de mult”, spune Ioana Petric.

„Pe final ne-am împrietenit așa de bine că ne-am decis să facem o trupă de nuntași profesioniști care să facă atmosfera la nunțile la care ne-a antamat Dezbrăcatu. Abia aștept să văd care sunt reacțiile oamenilor, pentru că astă seară vom avea o Cronicuță…diferită “, a mai adăugat Ioana Petric.

Așadar, Cove va apărea în această seară, de la 20.00, la Prima TV, la „Cronica cârcotașilor”. În luna septembrie, Cove a revenit la Prima TV, după plecarea de la Pro TV, din echipa „Vorbește lumea”.

