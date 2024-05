CRBL, în vârstă de 45, a fost surprins zilele trecute de Paparazzi de la CANCAN în timp ce părăsea domiciliul, dar nu singur, ci alături de o domnișoară în vârstă de 23 de ani. Artistul și tânăra păreau a fi foarte relaxați și erau îmbrăcați lejer. Au fost fotografiați când au ieșit împreună din blocul din Pantelimon în care CRBL locuiește după divorț, apoi s-au urcat într-o mașină. Artistul a dat dovadă că este un adevărat domn și i-a deschis ușa presupusei iubite.

Întâlnirea lor a avut loc marți, pe seară, și după ce s-au plimbat puțin, cei doi s-ar fi retras în apartamentul cântărețului. CRBL a făcut un alt gest elegant pentru Olga și i-a oferit hanoracul său, pentru că tinerei îi era frig. Sursa mai sus menționată precizează faptul că domnișoara a rămas peste noapte în locuința fostului concurent de la „Survivor România”. Până acum, CRBL nu a făcut nicio declarație în ceea ce privește legătura sa cu Olga.

Cine este Olga, presupusa iubită a lui CRBL

Presupusa iubită a lui CRBL are 23 de ani și este din Republica Moldova. Olga Guțanu, finalistă la un concurs de Miss la Bușteni, în 2022, este fotomodel și este foarte activă pe rețelele de socializare.

CRBL și Elena au divorțat după 16 ani de căsnicie

CRBL și Elena divorțează după 16 ani de căsnicie, iar anunțul a fost făcut de aceștia în mediul online. Ei nu au vorbit despre motivele care au dus la ruptură, însă au mărturisit că au reflectat profund asupra situației, înainte de a lua această decizie importantă.

Anunțul celor doi vine după ce au participat recent la emisiunea „Power Couple”. Cei doi au împreună o fetiță, iar căsnicia lor a fost una discretă, de-a lungul anilor.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alessiei.

Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru.

Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a scris CRBL pe Instagram.

