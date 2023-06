Crina Abrudan, deranjată când a fost întrebată de ce nu are copil la 45 de ani: „Sigur se găsește cineva care să te jignească, să te judece”

„Nu-mi place să mă întrebe lumea de ce nu am un copil și dacă îmi doresc să am un copil și de ce nu am făcut un copil și așa mai departe. Este un subiect pe care nu vreau să-l abordez pentru că este foarte sensibil”, și-a început Crina Abrudan confesiunea în emisiunea online.

Crina Abrudan: „În ultima vreme am văzut că este un subiect atât de sensibil”

„În primul rând consider că este o problemă, e un subiect delicat și foarte personal, adică e un subiect pe care trebuie să-l discute oamenii ăia doi ei între ei, nu cu mama, nu cu tata, nu cu frate, nu cu soră și nu cu publicul, și cu lumea.

Iar în ultima vreme am văzut că este un subiect atât de sensibil încât orice răspuns ai da la această întrebare sigur se găsește cineva care să te jignească, să te înțepe, care să te judece și atunci e mai bine să nu abordez acest subiect, pentru că e mai bine să fiu eu liniștită și să nu mă supere nimeni și nimic”, a mai declarat Crina Abrudan la FRESH by UNICA.

În aceeași emisiune, fosta prezentatoare de televiziune a vorbit și despre povestea de dragoste cu soțul ei. Crina Abrudan e căsătorită de 6 ani cu Gabi Popescu, fost fotbalist. Au o relație de 15 ani, iar cel care le-a făcut cunoștință e Dan Capatos.

Crina Abrudan, despre relația cu soțul ei: „Nu ne-am prea acordat multă atenție la prima vedere”

„Aveam obiceiul să ies cu fetele, lucram în Antena 1 pe vremea respectivă și în fiecare an de 8 martie ieșeam. Și după ce am plecat din Antenă și ne-am răsfirat toate, ne-am mai adunat din când în când atunci când am reușit de 8 martie. Era în gașca noastră de fete, cu care ieșeam noi împreună de 8 martie și când mai apucam, și soția lui Capatos.

În seara respectivă a ieșit și ea cu noi, a venit și Capatos și el era prieten cu Gabi, se știau foarte bine, și s-a întâmplat să se întâlnească și ei, să vină la aceeași masă cu noi și de acolo am început să vorbim.

Nu ne-am prea acordat multă atenție la prima vedere, adică nu a fost ca și cum ne-am întâlnit în seara respectivă. A fost ceva ce s-a legat și s-a construit în timp”, a povestit Crina Abrudan pentru Unica.ro.

De curând, Crina Abrudan a fost despărțită de soțul ei, căci a participat la Survivor. „De acasă par altfel traseele. Acolo sunt cu totul diferite. Am avut nevoie așa de o săptămână, o săptămână și un pic ca să mă obișnuiesc cu traseele.

În a treia săptămână a fost foarte bine. Din 6 intrări am luat 5 puncte. Eram super încântată de mine. Dacă mai stăteam era și mai bine”, a spus Crina Abrudan pentru Ego.

Crina Abrudan a participat la Survivor 2023

„Mi-ar fi plăcut să fi stat un pic mai mult pentru că în mintea mea când am știut că merg la Survivor am știut că eu vreau să stau 2-3 luni. Mi-aș fi dorit să fi fost de la început acolo și atunci cu siguranță ar fi fost mai ușor. Sunt convinsă că pentru cei care intră din prima este mai ușor să se acomodeze cu restul lumii, să se integreze în colectiv, dar și la capitolul ăsta m-am simțit foarte bine.

Adică au fost seri frumoase acolo în camp în care spuneam povești, cântam cântece de copii mici ca la grădiniță, ne umpleam și noi timpul cu ceva înainte de culcare pentru că după apus nu mai aveam ce să facem până când ni se făcea somn. Ne găseam diverse activități”.

