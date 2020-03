De Livia Lixandru,

”Dă-l naibii de Campionat European! Suntem cei mai afectați, pentru că zilnic avem in Italia 1.500 de infectați cu vreo 200 și ceva de decese zilnice! Asta trebuie să înțeleagă toată lumea.

”Este un virus extrem de ușor de transmis. Nu contează că eu mă cred Batman sau Superman sau mai știu eu ce și că dacă beau o țuică dimineața nu se lipește de mine.

Nu este adevărat! Toți suntem vulnerabili în fața acestui coronavirus. Stați dracu’ în case! Trebuie să ne protejăm bătrânii, să nu ne credem eroi, să avem grijă unii de alţii”, a declarat fostul fotbalist La Măruță, la Pro TV.

”Sunt preocupată și îngrijorată când am aflat că toți românii din Italia și Spania pleacă în România. Acolo o am și eu pe mama, am rude, am prieteni!”, susține și Adelina Chivu.

