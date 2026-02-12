Celebrul artist ne-a oferit un interviu sincer despre timp, limite depășite, colaborări cu artiști tineri și despre povestea trupei Iris, care încă aprinde inimi, la fel ca în prima zi.

Întrebat cum vede relația cu noua generație de public, ținând cont că în ultimii ani a apărut un val de tineri care redescoperă trupa Iris, Cristi Minculescu a precizat că la concerte vin inclusiv fetițe care au fost botezate după numele formației.

„E clar că apare un val nou de fani. Vedem la concerte adolescenți de toate vârstele care cântă refrenele vechi ca și cum le-ar fi descoperit ieri. E uimitor și e una dintre cele mai mari bucurii pentru noi. Și mai e ceva ce ne lasă mereu cu zâmbetul pe față: foarte mulți copii mici care vin cu părinții lor! Îi vedem în public, dansează, cântă, se bucură de fiecare secundă, iar la final, de câte ori putem, îi urcăm pe scenă. Sunt mici, dar hotărâți: unii ar cânta cu noi tot bisul, fără probleme!

Avem și fete care poartă numele Iris, după trupă. Asta mi se pare senzațional! Nu prea vezi des în rock așa ceva… și nici nu cred că se va repeta ușor. Și primim pe social media o grămadă de filmulețe cu copii care cântă piesele noastre de parcă au propriul lor festival acasă. Dacă asta nu e dovadă că Iris merge mai departe, nu știu ce e”, a spus Cristi Minculescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Celebrul cântăreț ne-a oferit detalii despre concertul „Iris – Primii 45”, dar a spus și ce își dorește de la viață pe plan personal: sănătate și liniște!

„Planurile mele sunt simple: să cânt în continuare și să ținem Iris în formă maximă. Ne pregătim serios pentru concertul aniversar «Iris – Primii 45», de pe 23 mai 2026, de la Arenele Romane din București. Va fi o seară mare, cu publicul aproape și cu invitați care ne sunt prieteni și oameni de suflet: Felicia Filip, Cabron, Daria Lupi, Cor cu Dor, Horia Brenciu plus alte nume-surpriză pe care le vom dezvălui treptat. Și să știți că toți suntem nerăbdători! Ce pregătim acolo e o plăcere în sine, o joacă frumoasă: bucuria de a cânta și de a dărui oamenilor bucuria noastră. De asta facem muzică. Și, ca să zic așa… 45 de ani? Abia ne încălzim! Este cea mai lungă și cea mai sinceră relație din viața mea.

Pe plan personal nu am pretenții mari: sănătate, liniște și timp cu ai mei. Dacă astea sunt în regulă, restul vin singure. Iar dacă pe drum mai iese și muzică bună… cu atât mai bine”, a adăugat Cristi Minculescu.

Solistul trupei Iris, care a împlinit recent 67 de ani, a vorbit și despre momentele în care viața lui privată a fost expusă în tabloide și cum a trecut peste acea perioadă mai puțin plăcută.

„Cu răbdare și cu liniște. Eu nu sunt omul scandalurilor și nici nu vreau să trăiesc în ele. Familia, prietenii adevărați și muzica m-au ținut departe de lucrurile care nu contează. Important e să rămâi tu însuți, indiferent ce se scrie”, a încheiat Cristi Minculescu interviul pentru Libertatea.

