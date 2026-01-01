Înainte de ziua lui, dar și înainte de a urca din nou pe scenă, Cristi Minculescu a vorbit pentru Libertatea atât despre concertul „Primii 45”, cât și despre cum se simte el la aproape 67 de ani.

„Mă simt bine. Sunt recunoscător. Am energie, am poftă de scenă, încă mă țin de glume cu băieții, iar publicul mă ține în priză, la propriu. Și asta este o binecuvântare! Restul… sunt doar detalii”, a spus Cristi Minculescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat cât din sufletul său trăiește în Iris, dar și ce înseamnă pentru el cei 45 de ani de carieră alături de formație, Cristi Minculescu a afirmat că este una cu trupa.

„După 45 de ani e greu să mai desparți lucrurile. O parte bună din sufletul meu stă în Iris, pentru că acolo mi-am pus vocea, trăirile, anii cei mai importanți ai vieții. Am pus compoziții, am pus versuri, am pus tot ce am avut… În același timp, o parte din Iris trăiește în mine. A fost și este casa mea artistică! Am crescut împreună, ne-am format unul pe celălalt și cred că asta se simte în fiecare concert. N-aș putea spune unde se termină Cristi Minculescu și unde începe Iris. Dar, dacă lumea încă mă strigă pe stradă «Domnul Iris», cred că răspunsul e chiar acolo.

Iris a trecut prin schimbări, e adevărat, dar esența noastră a rămas aceeași. Suntem tot noi, cei pe care publicul îi vede pe scenă de 45 de ani: eu, Valter Popa și Boro. De opt ani ni s-a alăturat și colegul nostru de la tobe, Mihai Dumitrescu: exact piesa care lipsea din puzzle-ul nostru! În rest… suntem aceeași formulă pe care oamenii o știu, o iubesc și o recunosc.

Pentru mine asta înseamnă continuitatea după 45 de ani: că am rămas împreună, că suntem sinceri cu muzica noastră și că publicul ne simte exact așa cum suntem! A fost un drum lung, cu de toate. Respectăm fiecare etapă a istoriei Iris, dar astăzi suntem într-un punct frumos și solid din care privim cu mândrie către viitor. Și poate cel mai important lucru: când urcăm pe scenă, oamenii văd aceleași trei suflete cu care au crescut. Asta e forța Iris! Pe asta n-a schimbat-o nimic”, a încheiat Cristi Minculescu.

