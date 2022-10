Cristi Mitrea și Ruxi, față în față la TV după ce s-au sărutat la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: „Am zis să facem ceva că ne plictiseam”

Concurenta a spus că nu e vorba despre o relație sau de ceva serios între ei. „A fost o glumă pe care am inventat-o noi venind de la o probă. Noi făceam foarte multe situații în junglă, am făcut foarte multe emisiuni care nu s-au dat pe post și am zis să facem ceva că ne plictiseam foarte mult. Am vrut să enervez și anumite fete”, a dezvăluit Ruxi „La Măruță”, conform protv.ro.

Întrebați pe cine au enervat în jungla din Republica Dominicană cu această glumă, ea a explicat: „Eu voiam să stârnesc agitația în echipa lui. Voiam să stârnesc între ele o ceartă urâtă și cumva mi-a ieșit. Acolo s-a schimbat totul pentru că era mai mult decât ne așteptam. Te trezești că trebuie să te transformi în alt om!”.

Concurenta a încheiat filmările pentru emisiune, ea e acasă în România. Întrebată într-un interviu pentru Click cum i s-a părut experiența din Republica Dominicană, Ruxi a explicat: „A fost un experiment, eu așa îl numesc, și pentru mine și pentru toată lumea.

Este un joc psihic, pentru că tu acolo, practic, tu ești ca în Survivor, ești într-un joc de supraviețuire. Nu ai mâncare, nu ai confortul de acasă, dormi afară, ești înconjurat de animale și alte vietăți. Mi-a fost foarte greu cu mâncarea. Mi-a fost foame. Le-am zis atunci că fac orice, stau cu șerpi, dar vreau să mănânc. La mine, singura traumă a fost mâncarea, în rest, nu mă afectează pe mine prea mult nimic”.

