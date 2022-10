„De ce bateți femeile?”, a fost întrebarea pe care Denise Rifai i-a pus-o invitatului său. Cristian Boureanu a declarat că nu este agresiv fizic cu partenerele sale, iar singurul episod de violență a fost cel cu fiica lui, Ioana, care la vremea respectivă ar fi avut probleme serioase din cauza anturajului.

„Nu bat femeile”

„Nu bat femeile. Recunosc, copilului i-am mai tras câte o scatoalcă la fund și bănuiesc că s-a prescris, nu-mi face nimeni, din nou, dosar penal pentru asta. Și atunci, în ziua incidentului, eu am declarat că s-ar putea să-mi fi ieșit din minți, că urla fata că o răpesc și că o violez. Ne-au venit jandarmi și au spus «Stați, domnișoară, vă cunoaștem de la televizor, sunteți copilul lui», dar am spus că s-ar putea să o fi lovit, numai că s-a dovedit pe camere că nu am lovit-o, ci doar am ținut-o de păr, să nu fugă. Ioana era într-un moment foarte dificil al vieții ei și cred că mulți părinți, mai ales în Bucureștiul de astăzi, știu că trec prin necazuri de genul ăsta și nu ne referim la alcool, ci ne referim la lucruri mult mai grave și oamenii nu știu ce să facă”, a spus Cristian Boureanu despre o perioadă mai puțin plăcută din viața fiicei sale.

„N-am știut de Valentina și de Borcea”

De asemenea, s-a speculat că fostul politician ar fi împins-o pe Valentina Pelinel și i-ar fi rupt piciorul. Cristian Boureanu neagă această informație și susține că Monica Tatoiu a fost de față.

„N-am știut de Valentina și de Borcea. Atunci s-a spus că am împins-o pe Valentina și și-a rupt piciorul, la munte. Noroc că eram cu Monica Tatoiu lângă, eu eram jos, Monica și abia după aia Valentina, care a căzut. S-au spus multe lucruri în presă, e o mare lipsă de responsabilitate și, din păcate, problema Europei: «vai, săracii»… Am avut incidente de agresivitate, mai ales verbală, cu femeile din viața mea. Nu am ajuns să ne batem”, a mai spus Cristian Boureanu.

„Eu eram la poartă, cineva urla de la balcon că o aruncă”

Omul de afaceri a fost acuzat de mai multe ori de femeile din viața lui că este agresiv. Fosta soție, Irina, l-a acuzat că ar fi încercat să o arunce de la balcon. Cristian Boureanu susține că mama fiicei lui a încercat să-l șantajeze atunci pentru a obține custodia fiicei lor.

„Niciodată! În 2004, când eram deja divorțat, eu am divorțat după vreo trei ani și patru luni, și ne-am despărțit după un an și o lună. După ce a plecat de acasă, Irina a revenit și a mai stat cu mine în casă toată vara. Eu nu eram parlamentar la vremea respectivă, că văd că toată lumea dă tot felul de puteri, ba se spune că parlamentarii nu au putere și nu au, ba se spune că aveau. Nu eram nici măcar parlamentar și în plină campanie electorală, încercând să mă șantajeze, să obțină custodia copilului și să mai obțină niște lucruri, într-o zi, într-un mega scandal, eu venind din campanie, am plecat și când eu eram la poartă, cineva urla de la balcon că o aruncă. Mai mult decât atât, dacă se dovedește că Irina a spus de certificatele medico-legale, va trebui să mă apăr, pentru că dacă o spun intră în probleme”, a spus Cristian Boureanu.

De asemenea, Cristian Boureanu a lămurit și episodul certificatelor medico-legale pe care fosta sa soție susținea că le are, care s-au dovedit a fi false, totul pentru a-l pune pe fostul politician într-o lumină proastă, relatează Kanal D.

„Cred că s-au prescris, așa că o să o spun. A existat un certificat medico-legal fals, trei luni eram foarte speriat și nu știam ce să fac, vorbeam cu avocații și nu găseam soluția, până când am dat de o doamnă doctor care s-a uitat pe certificat și a spus «ești prostovan, n-ai nicio treabă». Între ora la care se prezentase la medico-legal și ora la care a fost emis erau mult prea multe analize, RMN-uri și alte prostii ca și cineva să le fi putut face pe toate”, a mai spus Boureanu.

