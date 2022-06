Cristian Boureanu și-a dat seama că Borcea îi făcea avansuri Valentinei Pelinel, pe când erau căsătoriți: „Pe ea am iertat-o”

Cristian Boureanu și Valentina Pelinel au fost căsătoriți, dar în anul 2014 au ajuns la divorț. Și-au dorit să aibă copii pe timpul căsniciei lor, dar nu s-a întâmplat. Tot în 2014, Valentina Pelinel avea să îi jure iubire lui Cristi Borcea, care pe vremea aceea era în închisoare, și cu care avea o relație, chiar dacă era căsătorită.

În acest context, Cătălin Măruță l-a întrebat pe Boureanu dacă a iertat-o pe Valentina pentru triunghiul amoros. În plus, omul de afaceri a mărturisit și cum și-a dat seama că Borcea a pus ochii pe Valentina. Erau într-o vacanță, Cristian Boureanu cu Valentina Pelinel și Cristi Borcea cu Alina Vidican.

„Pe Valentina? Cum să nu! Până la urmă toți greșim. Pe Valentina am iertat-o. Nu am știut ce s-a întâmplat. Am aflat mai târziu că ei de prin 2011, mai târziu, au început să aibă o relație. Nu știu exact de când, nu m-a mai interesat.

Pe plajă în prima zi, îmi aduc aminte că i-am spus Valentinei, m-am uitat la ea și i-am zis: «Vezi că ăsta vrea să te… și nevastă-sa se dă la mine». A zis: Nu există, ești tâmpit, că ești prost că nu știu. Femeia alege, poți să te dai peste cap, noi facem pe cocoșii, ne încordăm, ea a ales de mult. După aia e un joc pe care îl facem, mai mult sau mai puțin”, a declarat Cristian Boureanu la podcastul lui Cătălin Măruță.

Cristi Borcea: „Am fost tot timpul cu Valentina Pelinel”

Acum câteva luni, Cristi Borcea a povestit despre viața lui amoroasă, cum și-a înșelat soția cu Valentina Pelinel. „Când a fost vorba de Valentina, nu am avut scrupule. Când am văzut-o a doua oară am zis, e clar că va fi cu mine și va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea. Tot timpul. De când am văzut-o, chiar dacă m-am însurat cu Alina, niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu.

Doi la mână, ea era într-o relație care scârțâia de foarte mulți ani și ne-am plăcut. A fost o femeie care a luptat foarte mult, iar în momentul în care am intrat la pușcărie i-am zis că are apartament la New York, de ce să stea în România, la 29 de ani și atunci mi-a zis că nu poate trăi fără mine și rămâne în țară. De fiecare dată când m-am căsătorit am zis că acolo rămân toată viața. Tentațiile au fost mari. Eu am vrut să rămân tot timpul și cu Mihaela, și cu Alina, dar toate drumurile au dus la Valentina. Nu am avut probleme în cele două căsnicii. Eu am fost cel care nu a fost cuminte. Au știut și de la început, că nu m-au luat de la bibliotecă”, a declarat Cristi Borcea în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.

