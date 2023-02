Când a apărut la „X Factor”, Cristian Secui dezvăluia că își dorea să devină preot, așa cum îl sfătuia bunicul lui, alături de care mergea des la biserică. Acum, el nu a renunțat la credință, dar și-a urmat marea pasiune: muzica. „Aveam 10-11 ani când bunicul venea după mine în fiecare duminică dimineața și mergeam cu el la biserică. Mă punea cu el în cor, iar când avea ocazia, nu ezita să îmi dea să citesc câte o rugăciune în fața tuturor.

Țin minte, eu atunci studiam saxofonul în paralel cu dorința de a fi preot. Apoi am început să studiez oboiul la Liceul de Artă. Nu mi-a fost prea drag instrumentul, iar când veneam acasă, în loc să studiez, îmi făceam din cearșafuri haine de preot și țineam slujba de duminică. Îmi ascundeam lucrurile când venea maică-mea în casă să nu creadă că am luat-o razna sau ceva. Îmi era rușine, îmi plăcea să fiu singur, acela e refugiul meu. Până la un moment dat, am crezut că asta o să fac și asta îmi e menirea, dar am ajuns într-un punct unde am realizat că poate nu e tocmai locul meu acolo. Am luat-o pe un alt drum”, a povestit Cristian Secui pentru Fanatik.

Acum, el are propria formație alături de care cântă la evenimente, la nunți, la botezuri, și deja și-a lansat și primele melodii, precum „Unde sunt prietenii mei”, „Numai mie”.

Deși era foarte timid la început, Cristian Secui s-a ambiționat pe parcurs, a prins și mai mult curaj după participarea la „X Factor”. „Când aveam ocazia, la evenimente, încercam să mă strecor și eu să cânt o piesă la microfon, dar nu prea mă băga nimeni în seamă. Cred că asta m-a ambiționat și mai tare.

Am început să-mi croiesc propriul drum, în ciuda celor care nu îmi dădeau speranțe. Am început să mă filmez singur acasă și să postez clipurile pe rețelele de socializare. Am început să primesc tot felul de reacții și am zis că asta vreau să fac. Mi-a fost frică de eșec și aveam nevoie de o confirmare. Confirmarea a venit în urma participării la X Factor și atunci am renunțat de tot la biserică”, a mai spus Cristian Secui.

