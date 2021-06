Omul de afaceri a driblat unele întrebări legate de bani, dar a răspuns direct când a fost chestionat în legătură cu averea personală, ținând să menționeze că este vorba, de fapt, despre averea întregii familii.

Cred eu, 20-30 de milioane de euro, ținând cont că SPA-ul e vreo 6-7 milioane, lucrarea asta în care am băgat 6 milioane, casele, terenurile care mai sunt. Fiecare casă a copiilor e de la 600.000 de euro la prețurile de azi. N-am fost niciodată printre cei mai bogați. Era aiureală când spuneam 70 de milioane de euro, nici vorbă. Cristian Țânțăreanu, despre averea pe care o are:

„Eu din averea familiei nu am nimic. Fiecare din familie are bucăți, să aibă acolo, de un salam. Fiecare are casa lui, probabil fiecare gândește că a luat mai mult sau mai puțin”, a completat el.

Ce face cu banii?

Țânțăreanu spune că nu e cheltuitor – nu cumpără, ci investește -, iar cu bani în porfotel nu prea umblă.

„Eu sunt pensionar, nu milionar. Știind că vin aici și pot să plătesc vreo amendă, cred că mi-a pus nevasta vreo 100, 200, 300 de lei. Nu port niciodată bani la mine, că eu nu cumpăr eu, nici nu știu… Bani lichizi nu am avut niciodată. În contul firmei or fi niște bani, câteva sute de mii de euro. Dar toți banii mei îi investesc. Orice ban de la noi pleacă imediat, ceea ce nu e bine, că vine o boală de inimă, un cancer și ai nevoie iute… Dar am la cine să mă împrumut ca să scap cu viață”, a spus milionarul.

În afaceri spune că e prudent: „Nu mă aventurez, ceea ce fac îmi face plăcere. Am avut noroc, mi-au adus și ceva parale. Dar nu vorbim de un imperiu financiar”.

