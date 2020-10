Cristina Ciobănaşu şi Carmen Ionescu fac parte din distribuția serialului Adela, la Antena 1

„Sunt extrem de bucuroasă că am revenit la filmări, după o pauză de aproape 10 ani. Mare bucurie şi un mare cadou pentru mine a fost acest rol şi sunt implicată cu tot sufletul.

Îmi place mult toată echipa, sunt oameni minunaţi, profesionişti, iar asta contează enorm. Îmi place şi povestea serialului, iar despre rolul meu, ce să spun, îl iubesc mult. Martha e o femeie puternică, cum îmi place mie, un caracter ferm, are şi ironie, are şi umor, dar mai mult nu aş vrea să divulg de acum despre personaj.

Rămâne să îl descoperiţi dumneavoastră!”, a declarat actriţa, care a completat: „M-am bucurat ca un copil că mi s-a oferit ocazia să revin pe platoul de filmare!”.

Din familia extinsă face parte şi Livia Drăghici, fiica surorii lui Paul, interpretată de Cristina Ciobănaşu. Mereu sub influenţa mamei sale, Delia, Livia este răsfăţata casei. Iar atunci când mama sa simte că poziţia în casă, dar şi averea îi sunt ameninţate de fiica lui Paul, va face tot posibilul ca să împiedice acest lucru.

„Personajul pe care îl interpretez în acest serial se numeşte Livia Drăghici şi este parte din familia mare Andronic. Vorbim de o fată de bani gata, care a primit tot timpul tot ce şi-a dorit. Fetiţa preferată a familiei, Livia îşi permite să spună şi să facă orice.

Urmează cursurile unei facultăţi, pentru că nu vrea să fie neapărat dependentă de familie, însă nici nu depune foarte mult efort, nici nu spune nu averii familiei!”, a declarat Cristina, care mai spune că noul său personaj este cu adevărat o provocare:

„Nu ştiu să am lucruri în comun cu Livia! Mi se pare o provocare în plus şi faptul că nu am mai jucat jucat stilul ăsta de aroganţă şi de excentricitate, dar sper să vă placă personajul meu şi să îi descoperiţi farmecul în întreaga poveste!”.

“Sunt onorat să fiu parte din echipa serialului Adela. Am întâlnit o echipă extraordinară și nişte colegi minunați, alături de care se construiește povestea, pas cu pas.

Sunt convins de faptul că serialul are toate ingredientele unui real succes: suspans, acțiune, emoție și un strop de magie din partea fiecărui om, prezent pe platoul de filmare”, a declarat Vlad Vîlciu.

