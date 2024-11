Difuzat în fiecare joi și vineri, serialul a reușit aproape de fiecare dată să fie lider de audiență, semn că publicul este cucerit de povestea din producția semnată de Ruxandra Ion.

În cadrul Observatorului de la ora 12.00 de pe 21 noiembrie 2024, artistul Juno și actorul Cătălin Gheorghe, care sunt frați în „Iubire cu parfum de lavandă”, au oferit detalii neștiute din culisele serialului.

Cele două vedete nu se cunoșteau înainte de serial

Juno, care semnează și melodia de pe coloana sonoră a serialului, a afirmat că a stat câteva ore la casting, iar după ce a fost anunțat că a primit rolul, Ruxandra Ion i-a propus și să facă o piesă pentru generic.

„Am fost la casting, am stat 7-8 ore acolo și am rămas ultimul. Am bănuit că a fost de bine. La finalul zilei am aflat că am luat rolul. Și a doua zi m-a chemat Ruxandra Ion să fac melodia de generic. Mi s-a părut o onoare să fac asta. Și m-a inspirat. Cătălin Gheorghe a fost primul om care m-a băgat în seamă la filmări. Eu mă cunoșteam cu Maria Țăpușă. Cu un an sau doi în urmă a apărut într-un videoclip de-al meu”, a spus Juno în cadrul Observatorului.

El a fost completat de Cătălin Gheorghe, actor care a dezvăluit că la el castingul a durat două zile și că, deși se știa cu unele vedete din distribuție, pe Juno l-a cunoscut pentru prima dată la filmări.

„La mine castingul a durat două zile. A fost foarte interesant, așa l-am cunoscut și pe Juno. Nu îi cunoșteam pe toți din distribuție, însă suntem o echipă de profesioniști. Se lucrează într-un ritm foarte alert. Primele două episoade le-am urmărit în echipă. E interesant”, a spus actorul Cătălin Gheorghe.

