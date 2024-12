Cristina Cioran a surprins pe toată lumea cu vestea că este însărcinată pentru a doua oară, tot cu Alex Dobrescu, tatăl fetiței sale. Anunțul vine după o relație tumultuoasă între cei doi, marcată de scandaluri și un ordin de restricție cerut de vedetă împotriva partenerului său. În pofida acestor momente tensionate, Cristina Cioran a decis să îi mai dea o șansă bărbatului, fapt care a atras critici dure din partea oamenilor.

Vedeta, însă, nu a rămas tăcută și a reacționat la valul de mesaje negative. Cristina Cioran le-a transmis celor care o judecă să înțeleagă că viața nu este întotdeauna atât de simplă.

„E ușor să judeci, știu, e foarte ușor, mi s-a întâmplat și mie de câteva ori. Nu îi blamez pe cei care mă jignesc, îi ignor, iar voi, cei care sunteți cu mine, vă iubesc. Urmează o perioadă dificilă, le mulțumesc celor care sunt alături de mine și de decizia mea. Eu cred că e un dar de la Dumnezeu că s-a întâmplat asta. O să fie bine. Trebuie (…) Încerc să nu le pun la suflet, dar e foarte greu”, a spus Cristina Cioran, pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Război cald, război rece. De ce Occidentul trebuie să reziste atacurilor nu în pofida, ci datorită revenirii lui Donald Trump la Casa Albă

„Îl vreau în viața copiilor mei, în viața mea nu neaparat”

Deși relația lor a fost presărată cu divergențe, Cristina Cioran a mărturisit că Alex Dobrescu o sprijină mult în această perioadă. Cei doi urmează să devină părinți pentru a doua oară, vedeta fiind însărcinată cu un băiețel pe care îl vor numi Ioan.

„Lucrurile sunt foarte clare. O să poată să îl cunoască și să aibă grijă, el și acum mă ajută foarte mult. Dacă totul s-a schimbat în bine și pentru el, cumva toate lucrurile au început să meargă mai bine. Nici sarcina nu e foarte ușoară. După ce nasc se aliniază toate planetele (n.r. scapă el de ordinul de restricție). Îl vreau în viața copiilor mei, în viața mea nu neaparat, pe mine m-am pus cumva pe pauză”, a declarat Cristina Cioran, în cadrul unei emisiuni TV.

„Când s-a întâmplat să rămân însărcinată nici nu am știut, am crezut că intru la menopauză”

Cristina a recunoscut că nu se aștepta la această sarcină, dar a considerat-o un dar. Primele semne au apărut atunci când anumite mirosuri au început să o deranjeze, moment în care a decis să facă un test de sarcină, confirmând vestea cea mare.

„Când s-a întâmplat să rămân însărcinată nici nu am știut, am crezut că intru la menopauză, aveam și oameni în jurul meu care îmi conformau, până când au început să mă deranjeze niște chestii, pe lângă starea nervoasă, mirosurile, la un moment dat și greața. Nu se justifica nimic. Mi-am făcut un test și nu mi-a venit să cred, m-am bucurat foarte tare, nu aș fi putut să renunț la sarcină, chiar dacă situația era cum era, sunt atâtea femei care se chinuie o viață întreagă să facă un copil. Eu mi l-am dorit, eu am aruncat asta în Univers”, a declarat Cristina Cioran, în cadrul unei emisiuni TV.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News