„Vreau să îmi cumpăr o casă în Deltă. Am redescoperit Delta zilele acestea și m-am îndrăgostit de Murighiol și de tot ce este acolo și mă gândesc foarte serios să luăm acolo o mică căsuță cu o curte mică, ceva micuț pentru noi. Ăsta este noul meu plan. Am fost cu emisiunea să facem niște filmări în Deltă și am descoperit această zonă pe care nu o știam și de care pur și simplu m-am îndrăgostit!”, a declarat Cristina Cioran pentru Click!

Cristina Cioran a părăsit Capitala în toamna anului 2025, când s-a mutat la mama ei, la Constanța, împreună cu cei doi copii pe care îți are cu Alex Dobrescu.

„Stăm în Constanța, dar acum căutăm casă la Murighiol, pentru că acolo ne-a bucurat privirea tot ce am văzut. Nu am mai fost în Deltă cred că de vreo 15 ani și m-am bucurat mult să revin. Totul este complet schimbat, e mult mai accesibil și Murighiol este nemaipomenit. Este atât de frumos acolo, este pe malul unui lac care e lângă brațul Sfântul Gheorghe, e tare frumos. Sunt pontoane, debarcader… Va trebui să ne întoarcem să căutăm efectiv o casă, eu cu mama mea ne-am decis acum să căutăm acolo căsuța ideală. Vrem o căsuță mică, tradițională, dacă nu găsim, renovăm ceva din ce există. Străzile sunt foarte bune, drumul este extraordinar de frumos, accesul este foarte rapid”, a mai spus Cristina Cioran.

„Măcar o dată-n viată trebuie să mergi în Deltă. Eu încurajez pe toată lumea ca să își găsească timp. Ca să ajungi în Deltă nu îți trebuie permis special, nu îți trebuie barcă, găsești plimbări cu preț foarte-foarte bun… Nu ar trebui să ne sperie ideea de a ajunge în Deltă. Ai tot felul de variante. Acum, mai ales în iunie, când înfloresc toți nuferii, o să fie absolut minunat. Noi o să ne întoarcem cât de repede, să stăm o săptămână, să căutăm o casă pe îndelete, să nu ne grăbim”, a încheiat vedeta.

