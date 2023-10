Pe 8 iulie 2021, Cristina Cioran a născut-o prematur pe Ema. După o perioadă petrecută în spital, micuța a fost externată, când deja avea greutatea ideală. Timpul a trecut rapid, Ema a crescut, iar acum locuiește cu mama ei, căci părinții s-au despărțit.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu nu mai formează un cuplu, dar împreună își cresc copilul, care are 2 ani și 8 luni. De curând, micuța a mers la grădiniță, dar nu încă din primele zile. Treptat, ea s-a obișnuit, cum cum a explicat vedeta pentru Unica.

De ce Cristina Cioran și-a dus fetița la o grădiniță de stat

Cristina Cioran nu are o bonă care să o ajute, ea se bazează pe Alex Dobrescu, tatăl micuței. „Ema este cu tatăl ei acum. Noi facem coparenting. Chiar dacă nu mai formăm un cuplu, nu înseamnă că am renunțat la a ne crește copilul împreună. Așadar, când eu nu pot, este el. În rest, la grădiniță, am ales una de stat.

Este foarte aproape de locul unde stau, de casa noastră, sunt foarte drăguțe doamnele. Au această clasă de pitici. Sunt foarte încântată că am această oportunitate să o duc devreme în sistemul de stat. Cred foarte mult în sistemul pregătitor, cel pentru preșcolari”, a mărturisit Cristina Cioran, care a apărut la un eveniment.

Recomandări Cel puțin 22 de morți în Israel, după atacul-surpriză al Hamas cu „mii de rachete”. „Suntem în război”, spune premierul israelian Netanyahu. Riposta asupra Gaza

Totodată, ea a mărturisit ce relație are cu Alex Dobrescu acum, care încearcă de ceva vreme să se împae cu vedeta. „Permanent încearcă să facă într-un fel să ne reunim familia. E dificil. Încearcă să mă surprindă tot timpul, ba cu flori, cu surprize, cu plecări”, mai spune Cristina Cioran.

„Viața te duce în anumite locuri în care nu bănuiai că o să ajungi. Nu știu ce ne rezervă viitorul. Mă bucur mult că nu suntem în conflict și că fetița mea este foarte fericită și sănătoasă”, a mai zis ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cristina Cioran e pregătită de o nouă relație?

Întrebată dacă are în plan să își refacă viața amoroasă, dacă se gândește la căsătorie, ea a explicat: „Nu am timp de așa ceva. Ar trebui să fie într-un fel. Nu am crezut niciodată în căsătorie. De aceea nici nu m-am căsătorit niciodată. Cred în schimb în relații, în dragoste, în fidelitate, în prietenie”.

În toamna anului trecut, Cristina Cioran și Alex Dobrescu anunțau că nu mai formează un cuplu. Despărțirea lor a fost una tumultuoasă, care a ținut prima pagină a ziarelor. Ulterior, după mai multe discuții și întâlniri, ei au ajuns să se înțeleagă, să aibă o relație bună în special pentru fetița lor.

Recomandări După 18 luni petrecute la București și Suceava, o refugiată ucraineană se întoarce, în ciuda riscurilor, în Odesa. Mesajul ei pentru statul român: „Să-și monitorizeze mai bine banii cheltuiți”

„El tot își dorește să ne împăcăm, dar… om vedea. Nu știu ce să zic în acest moment. Relația dintre noi acum e foarte bună, fetița e fericită. Și el contribuie cu cheltuielile”, a declarat actrița acum ceva vreme în urmă pentru cancan.ro.