Regizoarea Cristina Jacob, prezentă zilele acestea pe Croazetă pentru a discuta distribuția internațională a filmului său „The Perfect Escape”, a povestit și despre una dintre cele mai așteptate premiere ale acestei ediții a festivalului, „Firebrand”, cu Jude Law și Alicia Vikander în rolurile principale, film ce concurează pentru „Palme DOr” în cadrul celei de-a 76 ediții a Festivalului de la Cannes, la premiera căruia a fost invitată în seara de 21 mai. La finalul proiecției, echipa filmului a fost ovaționată în picioare timp de opt minute.

De asemenea, regizoarea Cristina Jacob participă zilele acestea la întâlniri de lucru cu producători internaționali alături de care este în discuții în vederea unor proiecte viitoare.

În seara de 21 mai, pe covorul roșu al premierei „Firebrand”, Cristina Jacob a purtat o rochie semnată de un designer român, care a costat aproximativ 9.000 de lei, și bijuterii prețioase.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Recomandări DOCUMENT. Cum explică Consiliul Național de Etică verdicul de „neplagiat” în cazul tezei de doctorat a lui Lucian Bode: A citat sursele, dar nu a pus ghilimele

Premiera „Firebrand”, ovaționată în picioare timp de 8 minute

Autoarea lungmetrajelor Selfie (2014), Love is a Story (2105), Selfie 69 (2016, Premiul Publicului Gopo) și Oh, Ramona (2019) se află la Cannes zilele acestea pentru vânzarea și distribuția internațională a celui mai recent film al său, The Perfect Escape, lansat în cinematografele din România în 14 februarie 2023. Invitată la premiera Firebrand, Cristina Jacob mărturisește „la cald”, după vizionarea filmului, că a fost răvășită de cea mai recentă producție a regizorului arthouse brazilian Karim Ainouz, vizionată în prezența actorilor și a echipei filmului.

„Filmul este un raport despre ce au trăit şi îndurat strămoşii noştri, de ambele părţi”, mărturisește emoționată Cristina Jacob. „Este foarte la îndemână să vezi suferinţa lui Queen Catherine, evident, oglindă a unei generaţii de femei asuprite care n-au ştiut ce înseamnă bucuria. Dar nu pot să nu văd tragedia trăită de ambele părţi. Traiul într-o supă a neîncrederii şi a permanentei suspiciuni, a paranoiei alimentate în funcţie de interese. Oameni care au condus, dar care nu au știut să ia decizii în cunoştinţă de cauză”, spune regizoarea.

Recomandări Judecătorii i-au mărit de la 7 la 9 ani condamnarea coregrafului din Constanța care și-a abuzat ani în șir elevele. „Ne spunea că ar fi benefic să ne începem viața sexuală cu o persoană mai în vârstă”. Cazul, dezvăluit de Libertatea

Despre „Firebrand”

„Firebrand” este un film de epocă ce o are în centru pe Katherine Parr, a șasea și ultima soție a regelui Henric al VIII-lea, numită regină regentă în timp ce soțul său se află pe câmpul de luptă în Franța. Katherine este o susținătoare a protestantismului radical într-o Anglie foarte patriarhală, iar atunci când regele revine în țară și o ucide pe prietena cea mai bună din copilărie a soției sale pentru trădare, din cauza radicalismului religios, Katherine își dă seama că trebuie să lupte pentru propria viață, la fel cum făcuseră anterior cele două soții decapitate ale lui Henric al VIII-lea. Într-un palat în care conspirațiile reverberează prin toate încăperile, Katherine visează la un viitor al țării lipsit de tiranie.

„Cine e cel mai de judecat?”, spune Cristina. „Ea, care a suferit prin supunere, înăbușind tot ce înseamnă emoţie? Sau el, care a trăit cu o rană deschisă la picior, nefiind iubit de niciuna dintre soţii, neştiind să iubească sau să fie iubit? Uitându-mă la acest film, văd istoria strămoșilor noștri, văd cu compasiune ce alimentau. Din păcate, este şi parte din istoria comunistă recentă. Un film foarte puternic, jucat absolut impecabil de Alicia Vikander şi Jude Law”, adaugă regizoarea.

Recomandări Profesor: 10 lucruri care m-au enervat în plină grevă generală

Povestind despre Alicia Vikander, interpreta personajului principal feminin, Katherine Parr, Cristina spune că ea este „parte din energia acestui spectacol, la care cei invitați se opresc pentru a lua un moment de frumusețe și de adevăr, chiar dacă este un adevăr greu de simțit și de purtat mai departe”. „Foarte delicată și elegantă”, Alicia Vikander a sosit la premieră oprindu-se să stea de vorbă și să facă fotografii cu toți cei care o întâmpinau astfel.

The Perfect Escape, discuții pentru distribuția internațională, la Cannes

The Perfect Escape (2023), filmul pentru a cărui distribuție internațională Cristina Jacob se află acum la Cannes, este o comedie romantică, coproducție româno-britanică ce urmărește cum, pe parcursul unui weekend petrecut într-o cabană izolată la munte, patru cupluri își redescoperă relația în ritmuri psihedelice, confruntându-se cu propriile greșeli sau false așteptări, dar și cu noi ispite sau provocări. Filmul îi are in distribuție pe Giorgia Sinicorni, Nigel Whitmey, Aggy K. Adams și Bogdan Iancu.

Cannes 2023. Șapte femei regizor în cursa pentru Palme d’Or, un număr-record pentru festival

Cea de-a 76 ediție a Festivalului de Film Cannes s-a deschis miercurea trecută cu o ceremonie prezentată de Catherine Deneuve și se desfășoară până în 27 mai 2023. În competiția pentru Palme dOr, regizorul Karim Ainouz (Firebrand) concurează cu 20 de alți cineaști internaționali, printre care nume foarte importante ale cinematografiei mondiale precum Wes Anderson (Asteroid City), Wim Wenders (Perfect Days), Ken Loach (The Old Oak), Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Ustune), Aki Kaurismaki (Kuolleet Lehdet), Nanni Moretti (Il Sol DellAvvenire), Todd Haynes (May December) sau Wang Bing (Qing Chun Chun). Anul acesta, în cursa pentru Palme dOr sunt șapte femei regizor, un număr-record pentru festival.

FOTO: arhiva personală

Playtech.ro Gheorghe Mărmureanu, anunț clar după cutremurele din Arad. Unde vor mai fi seisme în România și cauza zgomotului sinistru EXCLUSIV

Viva.ro Ce se întâmplă acum cu Petre Roman, la 76 de ani. Oana Roman a făcut totul public: 'Are o...'

TVMANIA.RO Câți bani câștigă vedetele pentru America Express și alte reality show-uri

FANATIK.RO Ce s-a ales de Lulu Mihăescu, copila iubită de milioane de români din Veronica? A renunțat la faimă și s-a mutat din țară

Știrileprotv.ro Steagul așa-numitei „Rusia liberă” a fluturat în inima Moscovei. Se opune războiului din Ucraina | FOTO

Observatornews.ro "Unde te duc, Maria?" O tânără a fost executată de soțul ei, în fața fiului de 8 ani. A împușcat-o de 4 ori, apoi s-a sinucis în casa lor din Halkidiki

Orangesport.ro I-a distrus din cinci cuvinte. Becali şi jucătorii, ironizaţi de Hagi la petrecerea din club: "FCSB, miei" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro 5 nativi care nu încheie bine luna mai. Se abat necazuri asupra lor!