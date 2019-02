Cristina Șișcanu: „În continuare nu pot rămâne indiferentă la inepțiile unora”

„În continuare nu pot răm

e indiferentă la inepțiile unora. Mai întâi vreau să vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriti și scrieți mesaje pertinente, argumentate și civilizate. Însă mai există și persoane care sunt pur și simplu lipsite de educație, fără putere de înțelegere a lucrurilor și cu o gândire foarte îngustă. Mă tot gândesc cum am putea să le ajutăm? With love, Me ♥️”, a scris Cristina Șișcanu pe Facebook.

Mesajul jurnalistei a stârnit imediat reacții din partea internauților:

„Straniu e faptul că cineva care a postat poze în ie și cu fundul gol vorbește despre educație”, „Ești falsă și e normal ca unii dintre noi să observăm asta! Fii mai naturală, nu te mai ascunde! vei fi mult mai apreciată!”, „Gura lumii nu o închide nimeni!”, „Gândește-te la familia ta și roagă-te de sănătate… lasă aroganța deoparte”, „Oamenii pot fi ajutați numai dacă ei vor și înțeleg unde greșesc. Eu cred că te lupți cu morile de vânt”, „Lumea este invidioasă”, ” Nu-i băga în seamă!”, „Nu trebuie să te superi, așa a fost lumea și este de două categorii: unii buni și pozitivi, iar alții răi și negativi! Orice ar fi, toți suntem oameni și nu ar trebui să ne judecăm unii pe alții. Viața merge înainte cu bune și cu rele!”.

Cristina Șișcanu este cunoscută ca jurnalistă. Aceasta este căsătorită cu Mădălin Ionescu de câțiva ani. Aceasta este cea de-a doua căsnicie a ex-moderatorului TV. Cei doi au împreună o fetiță, Petra. Din primul mariaj, Mădălin Ionescu are doi copii: Ștefania și Filip. După naștere, Cristina Șișcanu a reușit să slăbească spectaculos, dând jos 27 de kilograme.

