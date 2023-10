Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu s-au căsătorit în anul 2011. Împreună au o fetiță, pe Petra, iar prezentatorul mai are doi copii, pe Ștefania și pe Filip, din căsnicia cu Mihaela Coșerariu. Cei doi au joburi stabile, amândoi au emisiuni la Metropola TV.

Cu toate acestea, ei s-au gândit să plece din România și să se mute în străinătate. Primul care a venit cu ideea a fost Mădălin Ionescu, care s-a gândit la viitorul Petrei și al lui Filip. „O să vă fac o mărturisire. De fapt, v-am mai spus lucrul ăsta, dar chiar serios aveam în plan în viitorul relativ apropiat, sau mă rog, ăsta era țelul nostru, ca familie: la un moment dat să ne mutăm din România, undeva într-o țară din Europa”, a povestit Cristina Șișcanu, de curând, în mediul online.

Cristina Șișcanu: „Pentru copiii noștri, în special pentru Petra și pentru Filip, ar fi mult mai bine așa”

„Încă nu decisesem clar, aveam niște preferințe. Dar mai ales soțul își dorea acest lucru, spunea că pentru copiii noștri, în special pentru Petra și pentru Filip, ar fi mult mai bine așa”, a mai zis vedeta, care visa să locuiască în străinătate.

„Ușor, ușor, am început și eu să îmi doresc lucrul ăsta. Am înțeles cât de bine ar fi pentru Filip, pentru că în România nu există absolut nimic care să le facă viața mai ușoară persoanelor speciale și, evident, și pentru Petra.

Am înțeles lucrurile astea și cumva a început să îmi placă ideea, și chiar să visez la ea, și cumva să ne pregătim și moral, și material, și din toate punctele de vedere.”, a mai transmis vedeta, care a anunțat și că s-a răzgândit.

De ce a renunțat Cristina Șișcanu la mutarea în străinătate

Toate evenimentele tragice din ultima perioadă au făcut-o pe Cristina Șișcanu să renunțe la mutarea din România. „Însă, având în vedere ce se întâmplă în Europa cu aceste atentate și atâta insecuritate, acest lucru nu știu dacă mai poate fi luat în calcul.

Realizez faptul că până acum câțiva ani am trăit o perioadă superbă. Absolut superbă. Adică generația mea, generația noastră a avut acest privilegiu, ca din anii ’90 încoace să trăim frumos. Din păcate, nu știu ce ne așteaptă.”, a mai spus prezentatoarea de televiziune.

Ce probleme are Filip, băiatul lui Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au vorbit pentru okmagazine.ro despre Filip şi problemele lui de sănătate. Se știe că Filip a luat virusul varicelei la două luni. „Filip a avut o neşansă, a fost un caz special. Cu el am făcut mari eforturi, deşi când ai un copil care trece printr-o dramă, nu poţi spune că ai făcut suficient… El nu prea mai poate fi ajutat. Când ai neuronii prăjiţi, ce să mai faci? Filip s-a născut perfect sănătos, normal, dar a luat virusul varicelei la vârsta de două luni, iar vaccinul nu exista la noi… În România nu era, nici medicii nu erau suficient de informaţi…

Acum, fizic vorbind, el are încă foarte multe din abilităţile unui om normal. Dar mi-e foarte greu să-mi imaginez că va fi integrat… Este extrem de creativ! Are o imaginaţie incredibilă! Desenează inimaginabil, fotografiază, scrie, a ajuns să descarce programe de pe internet înainte să ştie să citească. Are o memorie vizuală excelentă. Neputând să vorbească, a trebuit să-şi dezvolte alte abilităţi”, a declarat Mădălin Ionescu.