Ani întregi, Cristina a fost „Bebelușă” în emisiunea „Cronica Cârcotașilor” de la Prima TV. Ulterior, ea s-a dedicat vieții sale personale, mariajului cu actorul Denis Ștefan. Împreună au și două fetițe de care sunt foarte mândri și de care vedeta e foarte atașată.

Cristina Ștefan: „Ăsta ar fi proiectul meu”

Cu toate acestea, ea se gândește și la cariera ei. Este influencer, a strâns o comunitate de aproape 100.000 de urmăritori pe Instagram, unde se mai filmează câteodată dansând. În viitorul apropiat, ea intenționează să își deschidă un studio de pilates. A obținut deja certificatul de trainer și cheia locației în care visul ei va deveni realitate, scrie protv.ro.

„Eu intenționez să îmi deschid un studio de pilates. Merg de un an de zile, mă antrenez și îmi place foarte tare. Chiar mi-am luat certificatul de trainer, aerobic fitness și pilates, deci le-am făcut pe toate. Dacă tot am fost atâția ani în zona asta de dans, de sport, de gimnastica ritmică, am zis de ce nu. Și îmi place. Și asta ar fi proiectul meu”, a zis ea la PRO TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Recomandări Newsbee.ro – noua platformă de știri în format video

Dezvăluirile făcute de Cristina după mai bine de 12 ani de relație

Fosta „Bebelușă” a vorbit acum ceva vreme despre relația ei, explicând că este important să își găsească timp pe care să îl petreacă alături de partener, la fel ca în orice legătură amoroasă. Cristina spune că nu a fost niciodată geloasă pe admiratoarele soțului ei. „Îți dai seama că sunt mândră de treaba asta și nu sunt absolut deloc geloasă, din contră.

Mi se pare mișto că după atâția ani și după telenovele și după tot ce face el, să fie la fel de apreciat. Este o chestie normală. Mă bucur, nu sunt genul care să dea coate. Nu am nicio problemă, vin fete, fac poze, cu noi, cu el, cu mine. Nu, absolut deloc. (n.r. – nu este geloasă) Nu au fost momente deplasate din partea vreunei fete sau vreunei femei. Cât timp ești cu bun simț, vrei să faci o poză, vrei să schimbi 2-3 cuvinte, nu am nicio problemă”, a declarat Cristina pentru Ego.

Relația lor este la fel ca la început. Cum reușesc să mențină pasiunea în cuplu

„Nu s-a schimbat, suntem la fel, ne ajutăm. Denis este genul de bărbat implicat. Știu situații în care bărbații poate că au un job cu program fix și atunci nu ai încotro. Uite, la noi, joburile ne permit un program lejer. Este tot ce îmi trebuie. Mai ieșim la evenimente, ne facem timp și pentru noi”. Cristina și Denis Ștefan au grijă să iasă de două ori pe săptămână sau să se bucure de o escapadă pe weekend.

Recomandări „Opoziția” prorăzboi de la Moscova. Cum a ajuns un criminal de război deținut politic și simbolul libertății în Rusia

„Da, trebuie să gestionezi foarte bine timpul și trebuie să îți trăiești și viața. Copiii cresc, sunt pe lângă tine. Ne mai rupem un weekend, plecăm într-un city break. De două ori pe săptămână ieșim, poate la un film. Contează foarte mult în viața de cuplu să aveți timp unul pentru celălalt”.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Aroganţa VESTIMENTARĂ făcută de Regina Camilla la un eveniment! A atras toate privirile

Viva.ro Ultimul mesaj postat de Sinéad O’Connor înainte să moară. Tulburător ce a dezvăluit artista despre fiul ei care s-a sinucis la 17 ani

PUBLICITATE Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

FANATIK.RO Mirela Vaida și Acces Direct, la capăt de drum! Ce se întâmplă cu vedeta Antenei

Știrileprotv.ro Membrii unei familii din SUA au murit după ce au decis să trăiască în cort, în natură. Rămășițele lor au fost găsite din întâmplare

Observatornews.ro ANIMAŢIE. Femeie strivită în maşină de un brad, smuls de vânt din rădăcină. Soţul aflat la volan încerca să întoarcă maşina, pe Transalpina

Orangesport.ro Le e frică de presă după scandalul cu Becali? Decizie surprinzătoare luată de oficialii Stelei la doar câteva zile de la disputa cu FCSB

Unica.ro Despărțirea momentului în showbizul românesc! Când toată lumea se aștepta la o nuntă, ei și-au spus ADIO! 'Să fie liniște'