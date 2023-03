În anul 2007, Valentina Pelinel se căsătorea cu Cristian Boureanu, însă căsnicia lor a luat sfârșit în anul 2014. Atunci când s-au despărțit, fostul fotomodel a renunțat la partaj, pentru că fostul ei partener avea datorii. S-au gândit că vor împărți bunurile după ce Cristian Boureanu își va rezolva problemele, însă Valentina Pelinel nu a mai rămas cu nimic în urma divorțului de fostul politician.

Recent, Cristian Boureanu a vorbit despre un ordin de scoatere la vânzare de către un executor judecătoresc al unui teren situat în sectorul 3 al Capitalei, deținut de el și de Valentina Pelinel.

„Sunt terenuri care s-au executat începând cu anul 2009. Mă crezi că habar n-am despre ce-i vorba? Pentru că pe unele dintre ele le-au executat imediat, pe altele le-au ținut, vorba aia, de atunci au trecut 14 ani… Știu că mai erau două terenuri… Sunt ale băncii, oricum, nouă nu ne rămâne niciun ban. Deci, nu mă interesează… Au trecut 14 ani”, a mărturisit fostul politician.

De asemenea, Valentina Pelinel a declarat pentru CANCAN că nu a rămas cu nimic din căsnicia cu Cristian Boureanu. Soția lui Cristi Borcea nu mai vrea să discute despre fostul ei partener și lasă avocații să se ocupe de lucrurile legale.

Recomandări SCUMPIRILE RCA. USR îl atacă pe Ciucă: „Tot primim țeparii ăștia care îi gonesc pe cei onești. Ce spune Ciucă, să nu plătească daunele? Daunele nu dispar”

„Nu am plecat cu nimic din acel mariaj, nu m-am ales cu nimic la divorț. Nu vreau să mai vorbesc despre asta, nu mă mai interesează, acum am o familie. De amănuntele legale se ocupă avocatul meu. Am să vă pun în legătură cu el”.

La 9 ani de la divorțul de Cristian Boureanu, Valentina Pelinel este o femeie împlinită și este fericită alături de familia sa. După despărțirea de fostul fotomodel, omul de afaceri a avut mai multe relații cu femei mult mai tinere decât el. Cristina Belciu este actuala iubită a lui Cristian Boureanu, după ce acesta și Laura Dincă și-au spus adio.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cristi Borcea, despre căsnicia cu Valentina Pelinel

Cristi Borcea și Valentina Pelinel sunt căsătoriți de patru ani și au împreună trei copii. Cei doi formează unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbiz, dând rar detalii despre cum este, de fapt, relația lor. Acum, Cristi Borcea a dezvăluit ce înseamnă Valentina în viața lui.

Recomandări Patru tinere care au închiriat un apartament de pe Booking de la soția unui consilier local PNL din Brașov au ajuns la un pas de moarte la spital. Gazda fusese avertizată de problemele din casă

„Cel mai important este să fii fericit și împăcat cu tine și să ai liniștea pe care o am eu cu Valentina, să mergi de drag acasă, să poți să stai… Dau un exemplu. Eu stau câte 3-4 ore în fiecare seară pe terasă și dezbatem toate problemele, este foarte important, mai ales pentru oamenii care stau în stres, pentru că am și eu peste 2.000 de oameni, am societăți, conduc, trebuie să asigur salarii, credite. Acasă trebuie să mă delimitez de tot și să găsesc starea necesară.

Mi-a ajutat Dumnezeu de am găsit-o pe Valentina, mai bine mai târziu decât niciodată. Și mi-am găsit femeia care îmi dă și liniște, și putere, și înțelegere, este extraordinar de pozitivă. Cea mai de încredere, cea mai frumoasă și cea mai deosebită femeie din lume”, a spus Cristi Borcea în cadrul unui podcast, potrivit WOWbiz. La 53 de ani, Cristi Borcea are o familie fericită și 9 copii cu patru femei diferite.

GSP.RO Șocul trăit de o femeie de afaceri din România, care a cunoscut un bărbat pe internet. Ce a aflat după 5 luni

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Cunoscutul bărbat din România care a slăbit 71 de kilograme în doar câteva luni! Imagini şocante, cum arată acum

Viva.ro Cum a aflat Manuela Hărăbor, de fapt, că fiul ei suferă de autism. Primele semne care i-au dat de gândit: 'Avea...'

Observatornews.ro Doi australieni au vrut să viziteze Budapesta, dar au cumpărat din greșeală bilete spre București. Reacţia lor când au ajuns în România

Știrileprotv.ro Comoara de 6 milioane de euro găsită în casa unui pensionar. Au fost furate pe rând, în ultimii 20 de ani. VIDEO

FANATIK.RO Schimbare importantă pentru toți cei care folosesc Google Chrome. Dispare această funcție

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

Unica.ro Cu ce se ocupă fiica lui Mircea Diaconu. Ana este o femeie discretă, cu o pasiune scumpă, mai puțin întâlnită

HOROSCOP Horoscop 10 martie 2023. Fecioarele ar fi bine să-și asume mai puține astăzi și să exerseze liniștea pe care o pot obține

PUBLICITATE Descoperă cele 5 semne ale relațiilor intime abuzive