Cu ce se ocupă acum Irina Nicolae, fosta solistă a trupei A.S.I.A, la 15 ani după ce a părăsit România

S-a apucat de studiat și mai mult, se ocupă de partea de design interior în câteva proiecte.

Irina Nicolae a vorbit despre cum a decurs anul 2020 pentru ea, având în vedere că toată lumea a fost afectată de pandemia de coronavirus.

„Paradoxal, pentru mine a fost un an bun. Familia a fost şi rămâne prioritate în viaţa mea şi, deşi petreceam şi înainte mult timp împreună, acum am reuşit să ne bucurăm mai mult unii de alţii.

Am petrecut mai mult timp cu familia mea, am investit în mine şi în pasiunile mele, m-am reîntors la şcoală, am putut să îmi fac un program susţinut de sport, să petrec mai mult timp în natură, să citesc mai mult, să mă bucur mai mult de ceea am.

Anul trecut m-a învăţat să îmi organizez mult mai bine timpul şi să fiu mult mai receptivă la tot ceea ce mă înconjoară”, a declarat Irina pentru okmagazine.

„Sunt mamă şi asta îmi ocupă tot timpul. Fetiţa şi soţul meu sunt cele mai importante persoane din viaţă mea şi majoritatea timpului meu le este dedicat.

Însă anul trecut fiind unul atipic, am decis să îmi folosesc constructiv puţinul timp liber rămas şi să investesc în educaţia mea, aşa că m-am reîntors pe băncile şcolii, dacă pot spune aşa: am început să studiez limba germană şi, în plus, lucrez pe partea de design interior în câteva proiecte.

Visurile mele nu se opresc aici, aştept doar să îmi eliberez puţin timpul ca să mă pot implică 100% în următoarele proiecte. Până atunci învăţ, ca să fiu pregătită atunci când va fi momentul potrivit să demarez”, a mai spus Irina.

