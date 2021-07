Cu ce se ocupă acum Vlad Miriță. Celebrul tenor e și fermier: „Eu am crescut cu animale, cu tradiții”

Impresionează de ani buni cu vocea lui, cu talentul său înnăscut. Vlad Miriță este tenor al Operei Române de ani buni. Dincolo de muzică, de marea lui pasiune, acesta se îngrijește de viața sa, a soției și a copilului lor.

Tocmai pentru a se hrăni sănătos, împreună cu antreprenorul Dan Cârstea, Vlad Miriţă a pus pe picioare un proiect de creştere a animalelor de casă (porci, curcani, găini, raţe şi alte păsări de curte), numit Moşia Chindia, undeva lângă Târgovişte, pe un teren de peste trei hectare, scrie okmagazine.ro. Tenorul are o fermă cu care se mândrește.

„Ideea de a face o fermă mi-a venit pentru că eu am copilărit în gospodăria bunicilor. Am crescut cu animale, cu tradiţii, cu tăiatul porcului iarna ş.a.m.d. Mâncarea procesată, industrializată e foarte ieftin de obţinut, dar undeva tot e un cost.

Noi spunem că nu are în ea costul cu asigurarea medicală, pe care îl plăteşti mai târziu. Asta e o mâncare care te hrăneşte sănătos sau care chiar te vindecă”, a povestit Vlad Miriţă la Pro TV. Crește acolo multe animale, dar are și grădină de legume şi solar.

Vlad Miriță e căsătorit de 5 ani cu Maria, care l-a făcut şi tătic de băieţel în urmă cu 3 ani şi jumătate.

„Noi am avut la Târgovişte o fermă pentru noi, pentru familie, pentru nevoile personale, după aceea am început prietenii să-şi dorească produse pentru noi. În pandemie, având mult timp, am zis să nu mai ţinem afacerea doar pentru noi, ci s-o facem mai serioasă. Aşa că mi-am ocupat timpul cu asta”, a mai povestit tenorul într-un interviu.

