Zilele trecute, Ana Maria Mărgean a participat, în calitate de model, la Soirees de la Mode 30 – Nichita Stănescu versus Moda Românească, eveniment coordonat de Alin Gălățescu.

„Am mai fost în această postură de model, doar că nu am mai fost de mult la un astfel de eveniment și pot să spun că am puține emoții. Voi defila cu prietena mea, aici de față (n.r. păpușa Lizzy)”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

De când am apărut prima oară la televizor, au început să vină din ce în ce mai multe evenimente și, deși este obositor, îmi place foarte mult ceea ce fac și acord foarte mult timp acestor lucruri.”

„Muzica este viața mea, cânt de la 5 ani și acesta ar fi drumul meu, deși aș vrea să continui și cu ventrilocia, pentru că ea m-a adus unde sunt în acest moment. Ăsta vreau să fie drumul meu de acum înainte”, a declarat Ana Maria Pentru Impact.

Ana Maria Mărgean a recunoscut că îi place actoria și chiar a avut câteva proiecte. De altfel, îi place să fie implicată în diverse activități.

Recomandări AFACEREA METROUL. Bacșișul lăsat statului român de „milionarul fără chip”, după ce a solicitat oprirea procesului privind mita de 1 milion de euro cerută pentru deblocarea lucrărilor la metroul din Drumul Taberei

„În afară de muzică și ventrilocie, îmi place foarte mult actoria, am avut câteva proiecte, și sper să continui și cu partea aceasta. Am făcut și atletism și sper să continui. Am multe pasiuni”, a declarat tânăra pentru sursa citată.

Playtech.ro Vedeta HOT de la Antena 1 care a avut o relaţie cu Smiley! A PĂRĂSIT-o pentru Laura Cosoi

Viva.ro Carmen Grebenișan are probleme serioase de sănătate! Ce se întâmplă, de fapt, cu Faimoasa: 'Doare...'

PUBLICITATE Dr. Suto Monika, despre puterea imaginilor. Ce a descoperit la o tomografie

FANATIK.RO Lacul din România unde se produc fenomene stranii: “S-au strămutat aici cu morții și cu viii”

Știrileprotv.ro Când intră banii pe cardurile pentru alimente și mese calde. O nouă tranșă din ajutorul guvernamental

Observatornews.ro "Îngerii să te vegheze, Feri". Un om de afaceri din Satu Mare a murit, după ce a intrat cu motocicleta într-un parapet. Acasă, un copil îl aștepta să sărbătorească

Orangesport.ro "Nu am fost invitat, că nu sunt iubit". Reacţia lui Ilie Năstase despre vizita Regelui Charles al III-lea în România. Cu ani în urmă s-au cunoscut: "Mi-a zis că nu ştia că sunt român"

Unica.ro Florin Piersic a răbufnit după incidentul din Cluj! Ce spune despre imaginile în care înjură un cerșetor