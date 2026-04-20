Andreea Antonescu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, după ce a decis să se mute în Statele Unite ale Americii, alături de cele două fiice ale sale. Artista și-a urmat inima și a ales să fie mai aproape de fiica cea mare, Sienna, în vârstă de 14 ani, care studiază peste Ocean.

Mutarea în SUA a venit ca un pas firesc pentru Andreea Antonescu, care își dorește să fie cât mai implicată în viața copiilor săi. Dacă la început schimbarea a fost una majoră, lucrurile s-au așezat rapid, iar mezina familiei, Venice, în vârstă de 3 ani, s-a adaptat surprinzător de bine.

„Când nu am concerte sunt cu fetele, cu programul lor. După ce le iau de la școală și grădiniță ne facem în fiecare zi câte un program, ba Disney, ba Universal Studios, ba la un mall, un loc de joacă sau cumpărături, aici avem de toate, și parcuri suficiente, timp nu prea aveam să stăm, cât ar vrea Venice. Siena e un copil bun și înțelegător și se bucură și ea pentru toată bucuria lui Venice, care trăiește la maxim”, a declarat Andreea Antonescu, potrivit click.ro.

Venice, fiica cea mică a Andreei Antonescu, adoră să cânte și să danseze

Se pare că talentul artistic se transmite mai departe în familie. Andreea Antonescu a dezvăluit că micuța Venice adoră să cânte și să danseze, iar atunci când pune mâna pe microfon, oferă un adevărat spectacol.

Comportamentul ei i-a surprins chiar și pe cei din jur, iar familia privește cu amuzament și mândrie evoluția micuței, care pare să îi calce pe urme celebrei sale mame. Recent, la evenimentul „ziua porților deschise” organizat la liceul unde învață Sienna, micuța Venice a reușit să atragă toate privirile.

Chiar dacă este încă foarte mică, Venice pare deja pregătită să cucerească scena, spre încântarea mamei sale.

„Au fost un fel de porțile deschise la Sienna la liceu, pentru cei care vroiau să își înscrie copiii acolo. Ea este deja în clasa a 9-a, și au fost majorete, dansatori, toate trupele de dans. Venice trebuia să fie prima, să danseze cu toți, ea trebuia să cânte, să danseze, să facă poze. Așa este peste tot, la fiecare spectacol. Am mai luat-o cu mine. Când terminam eu de cântat lua ea microfonul și începea ea să cânte, tot ce știe ea. Nu lasă microfonul un sfert de oră, e o delicioasă și o drăgălașă! Eu sunt bine, mereu cu fetele. Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi! Noi știm că suntem bine!”, a mai spus Andreea Antonescu.

