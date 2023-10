În urmă cu câțiva ani, Radu Mazăre jr. apărea la televizor și declara că nu e interesat deloc de politică, el preferă să se implice în diverse afaceri. „Sunt un tânăr aspirant care dorește să învețe cât mai mult de la viață și să facă cât mai multe acțiuni ca antreprenor, atingând cât mai multe domenii, un pasionat al muzicii, al călătoriilor și un pasionat de oameni, dar nu mă interesează politica”, spunea el, la Antena Stars, în urmă cu doi ani.

Acum, la același post de televiziune, băiatul lui Radu Mazăre a revenit și a dezvăluit care e afacerea cu care își dorește să aibă mare succes. El are un proiect care le ușurează românilor achiziționarea unei locuințe în Republica Dominicană.

„Am vrut să deschidem o nouă piață pentru români, pentru că se fac multe investiții pentru Dubai sau alte zone din Europa. Nu am găsit până acum să investești în Caraibe și atunci ne-am gândit să promovăm un proiect din Republica Dominicană”, a spus Radu Mazăre jr. la Antena Stars, conform spynews.ro.

Cum îi atrage Radu Mazăre jr pe cumpărători

El spune că a adus în România o serie de preparate din Republica Dominicană. Vrea să facă cunoscute unele produse de calitate din Republica Dominicană potențialilor cumpărători.

„Am pregătit și câteva preparate din Republica Dominicană, cele mai cunoscute și mâncate acolo. Avem diferite preparate din fructe de mare, carne, vegetariene, sunt destul de multe și vrem să aducem gustul din Dominicană în România.

Republica Dominicană este una dintre cele mai mari producătoare de rom din lume, motiv pentru care am decis să aducem mai multe sortimente pentru viitori (n.r. cumpărători)”, a mai spus fiul lui Radu Mazăre.

Ce afaceri avea în trecut Radu Mazăre jr

În urmă cu doi ani, Radu Mazăre jr dezvăluia că a investit bani în două afaceri. „În momentul de față sunt implicat în două proiecte: o agenție de marketing digital, pe care am început-o cu un prieten, am început cu un magazin online și acum atingem zona de tehnologie și HORECA.

Iar cel de-al doilea este un sistem de criptomonede. Mă consider pe picioarele mele sută la sută, doar la urgențe apelez la familie. Am învățat să fiu modest, am reușit să cunosc valoarea banului”, a spus Radu Mazăre jr în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, potrivit spynews.ro.

Tot atunci, Radu Mazăre jr a recunoscut că iubește și este iubit. Mai așteaptă însă până să facă pasul cel mare, să se căsătorească, să aibă copil. Și el, și iubita, care e din București, sunt interesați mai mult de carieră. „Am o iubită, e din București. Ne-am cunoscut într-o vacanță.

Eu m-am dus în Egipt, acolo erau mai multe grupuri de români și acolo ne-am împrietenit. Deocamdată suntem axați pe dezvoltarea pe plan profesional”, a mai adăugat fiul lui Radu Mazăre în aceeași emisiune.