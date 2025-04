De mai bine de doi ani de zile, Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai unde a început o nouă viață și a pus bazele unei afaceri în domeniul amenajărilor interioare. După ce a pierdut mai mulți bani, vedeta a decis să devină influencer.

Nici într-un domeniu, nici în altul nu s-a bucurat de succes. „Eu am avut mult timp. Am încercat să-mi fac o firmă în Dubai și am pierdut bani. Am muncit câteva luni și am zis că nu se câștigă bani. Ca designer de interior. Asta am făcut aici timp de 12 ani. Apoi am fost influencer.

Am avut mulți followerși, când ajungi să fii cunoscut în agențiile lor, ai ceva. Dar nu mai voiam. Stai să te machiezi, apoi mergi la un restaurant să mănânci și vii acasă să te pui pe cântar. Am fost invitată la un fashion show și am văzut ceva de Dubai. După internship primești recomandări și te ajute că ești produsul lor”, a spus Brigitte Pastramă la „Un show păcătos”.

Brigitte Pastramă s-a reprofilat

Văzând că afacerile nu au avut succes, Brigitte Pastramă s-a reprofilat și a urmat cursuri în domeniul modei. „Foarte mult am studiat și am făcut niște cursuri. Am făcut un master. Acum trebuie să-mi iau licența, proiectul în curând. Trebuie să merg să-mi dea diploma. Am făcut un master de outfituri și corsete.

Sunt la nivel 2 la Fashion Acadamy în Dubai și în septembrie o să am prima mea prezentare de modă ca ași desginer. Fac și un internship sub umbrela unui creator care este faimos în Dubai la atelierul lui. Sunt cea mai bună elevă a lui. A zis că a mai avut o singură ucenică și m-a luat pe mine.

Lucrez acolo două zile pe săptămână, dar fără bani, ca să nu plătsc experiența. Școlile le-am plătit, am plătit mult, câteva zeci de mii de euro. Am cusut acasa, livingul meu e plin, am și mașină de cusut. Materialele le comand”, a mai spus Brigitte Pastramă.

De ce s-a mutat în Dubai Brigitte Pastramă

Brigitte Pastramă are doi copii, iar fiul său a avut probleme cu drogurile în trecut, așa cum a dezvăluit chiar ea. Pentru fiica ei s-a mutat în Dubai, pentru a învăța într-un mediu sigur și protejat în Dubai. „Eu am ales ţara aceea pentru că acolo nu există deloc droguri, plus de asta e pedeapsa capitală pentru cei prinşi cu droguri. Nu există alcool, există doar în locuri speciale, îţi trebuie licenţă, dar noi suntem penticostale şi nici nu o să vrem acea licenţă. Este o ţară mai mult musulmană, nici în mall-uri nu este permisă comercializarea alcoolului. Pentru copilul meu este o îngrădire a anumitor drumuri pe care ar putea să o ia şi care ar fi nocive pentru viitorul ei.

Plus de asta, sunt foarte multe şcoli bune. Sara vrea să facă psihologie spre exemplu, dar eu mi-aş dori pentru copilul meu inginerie robotică. Asta mi-aş dori eu şi consider că este de viitor. Inteligenţa artificială este din ce în ce mai folosită. Chiar mi-aş dori ca Sara să o ia pe calea asta, iar acolo este foarte dezvoltată această latură, au laboratoare speciale, mai ales la şcoala la care am înscris-o. E o şcoală a viitorului, copilul are alte perspective, se poate dezvolta pe mai multe laturi”, mai spunea Brigitte Pastramă în trecut.

