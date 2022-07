Fosta prezentatoare de știri a dezvăluit cum a reușit să scape de problemele de sănătate cu care se confrunta în trecut.

„Am început yoga pentru că nu mă puteam apleca bine să îmi leg șireturile și mi se părea cumva nepotrivit la vârsta mea să nu pot să mă aplec să-mi leg șireturile și am zis să încep un pic de yoga.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Acum am ajuns să am mobilitate foarte mare. Deci încercați, căci sunt exemplul cel mai bun. Nu puteam să mă aplec, nu puteam să-mi prind vârfurile picioarelor când eram așezată, dar după un timp devii foarte mobil și este wow. Dacă eu am reușit, toată lumea poate”, a declarat Dana Războiu pentru ego.ro.

Recunoaște că a apelat la serviciile clinicilor de estetică, dar o alimentație corectă și odihna suficientă sunt cele mai importante procese pentru o viață sănătoasă:

„Beau multă apă, vorbesc serios, beau apă tot timpul. Devine o obișnuință. Beau sucuri de legume. Mie nu îmi plac legumele, dar încerc să mănânc fructe și legume, iar pentru că nu îmi plac legumele, le storc și le beau. Cam asta fac, față de alți oameni care poate nu își fac sucuri de legume. În rest, Dumnezeu cu mila”, a mai spus Dana Războiu.

GSP.RO Selfieurile ucigașe! 10 poze făcute fix înainte ca protagoniștii să moară! ATENȚIE, IMAGINI SENSIBILE

Playtech.ro ȘOC! Joe Biden, veste de ultimă oră pentru România! Anunțul ULUITOR, ce se întâmplă chiar acum în țară

Observatornews.ro "E plin de sânge, i-a aruncat cu bordura în mașină". Doi șoferi s-au luat la bătaie pe o șosea din Galați, sub privirile îngrozite ale trecătorilor

HOROSCOP Horoscop 1 iulie 2022. Capricornii primesc o mână de ajutor de mare preț de la cineva din familie, sub forma unei disponibilități

Știrileprotv.ro Cât costă astăzi un litru de benzină și motorină. Noaptea trecută au intrat în vigoare măsurile de reducere a prețurilor stabilite de Guvern

Orangesport.ro Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"

PUBLICITATE Jewelry Seven, atelierul de bijuterii custom în care pasiunea se îmbină cu creativitatea

PUBLICITATE POVEȘTI CARE VINDECĂ. După 19 ani de dureri de spate, un bărbat a cunoscut medicii care i-au redat mobilitatea