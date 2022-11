Daniel Iordăchioaie a descoperit că este pasionat de regie, astfel că s-a îndreptat către acest domeniu. Artistul a regizat spectacolul de la Sala Palatului al lui Adrian Enache. La spectacol a cântat și el, iar la un moment dat a început să plângă din cauza emoțiilor.

Cântărețul a vorbit despre noua lui meserie și este foarte mândru de ceea ce face în prezent.

„Pentru că se acumulase foarte multă emoție și stres, dar și oboseală. A fost un moment… am simțit așa, să vărs lacrimi, ca o descătușare. Un moment pe care mi l-am permis pe scenă. Pentru că am zis să arătăm lumii că noi chiar am muncit acolo… Și cineva care muncește ajunge și la un prag de stres, și la un prea plin emoțional și așa, după cum s-a văzut, publicul a reacționat foarte frumos.

De acolo s-a legat ceva emoțional și mai mulți colegi au lăcrimat pe scenă după aceea. Și publicul a reacționat frumos, și când ai un feedback așa, la ceea ce simți tu… lucrurile se întâmplă, așa, ca un bulgăre de zăpadă care să dea amploare…”, a declarat pentru viva.ro Daniel Iordăchioaie, regizorul spectacolului lui Adrian Enache de la Sala Palatului din București.

Spectacolul de la Sala Palatului, din 4 noiembrie, a fost primul regizat de cântăreț. Daniel a fost foarte implicat în acest proiect și și-a dorit ca totul să iasă perfect.

„Da, a fost cel mai important eveniment pe care l-am regizat, ca să zic așa, și în cea mai mare sală de spectacol din țară. Și asta a contat: numărul oamenilor care au venit să te vadă nu a fost puțin, dimpotrivă. Este foarte important, pentru că asta îți declară interesul pentru ceea ce vrei tu să faci. Eu nu credeam că o să se strângă 4000 de oameni. Pe mine ce mă mulțumește… că a ieșit foarte bine, dar au fost, ca la orice concert atât de mare, și tot felul de sincope.

Dar bucuria mea cea mai mare a fost că lumea a plecat după 4 ore cu zâmbetul pe buze, vorbind despre spectacol. Și nicidecum adormită sau plictisită, decât câțiva copii, pentru care era normal la vârsta și la ora aceea. Scopul a fost atins din punctul meu de vedere artistic. Din punct de vedere tehnic, știm ce nu a mers, am notat. Data viitoare sperăm să le facem să meargă și așa mai departe…”, a mai declarat Daniel Iordăchioaie.

„El a venit la început cu o propunere, când m-a sunat să mă roage să îi regizez”

Adrian Enache a fost cel care l-a rugat pe artist să-l ajute. Fără să stea prea mult pe gânduri, Daniel a acceptat propunerea și și-a ajutat colegul de breaslă.

„El a venit la început cu o propunere, când m-a sunat să mă roage să îi regizez. A venit cu o propunere care nu putea să funcționeze. Nu era conceptul acela de amploare de Sala Palatului și din mers, am creat altceva. Și până la urmă a fost foarte mulțumit. Și la capitolul acesta mă bucur că a ajuns să aibă încredere în ce spun.

Dar ăsta e un alt câștig, faptul că Adrian a învățat să asculte. El, oricum, e un artist foarte docil, înțelege, ascultă. Vrea să priceapă de ce e mai bine așa decât altfel. E un om care construiește tot timpul în cariera lui. Am mai avut experiențe de acest gen și am zis să facă cum vor ei, fără mine”, a mai spus Daniel Iordăchioaie, care a regizat și spectacole la Operetă.

