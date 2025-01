Cu ce se ocupa, de fapt, Tony, tatăl vitreg al lui Sebastian Stan și ce spune actorul despre tatăl biologic. „Vorbeam cu el acasă tot timpul”

Sebastian Stan i-a dedicat premiul mamei sale, dar și lui Tony, tatăl său vitreg, căruia i-a mulțumit că a acceptat să se căsătorească cu mama sa, care avea de crescut la acea vreme un copil, potrivit Pro TV. Puțini sunt însă cei care știu cu ce se ocupa, de fapt, tatăl vitreg al actorului român.

„Îi dedic asta (premiul, n. red.) mamei mele, care a părăsit România în căutarea unei vieți mai bune. Ea mi-a dat totul, și tatălui meu vitreg, Tony, care a luat o femeie singură și un copil mare. Îți mulțumesc că ai fost un bărbat adevărat. România, te iubesc!”, a spus Sebastian Stan pe scena Golden Globes.

Sebastian Stan s-a născut pe 13 august 1982, în Constanța, România. Mama lui, Georgeta Orlovschi și tatăl lui, Constantin Stan, au divorțat pe când Sebastian avea doi ani.

Stan s-a mutat din țară când mama lui s-a angajat ca pianistă la Viena, în Austria. Mai târziu, Georgeta Orlovschi s-a căsătorit cu Anthony Fruhauf și toți s-au mutat în Rockland County, New York, acolo unde Stan a mers la școala la care Fruhauf era director.

„Tatăl meu vitreg a fost cel mai tare. De la el am învățat engleză, să fiu sincer. Vorbeam cu el acasă tot timpul. Apoi, am putut să merg la această școală privată grozavă, unde am început să joc și ocaziile au început să vină. Așa că, pentru mine, a fost un nou început în multe sensuri”, povestea el.

Ce spunea despre tatăl biologic

În urmă cu mai mulți ani, Sebastian Stan a acordat un interviu în limba română în care a vorbit foarte puțin despre tatăl lui biologic.

„Mai vorbesc cu mama și mai vorbesc cu tata o dată pe săptămână. Mama, în mod special”, a declarat atunci actorul, potrivit gandul.ro.

