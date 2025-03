Sebastian Stan, actorul român în vârstă de 42 de ani, a strălucit pe covorul roșu la cea de-a 97-a ediție a Premiilor Oscar, însoțit de mama sa, Georgeta Orlovschi. Acesta a fost nominalizat pentru prima dată la Oscar, la categoria Cel Mai Bun Actor, pentru rolul său din filmul „The Apprentice”, însă Adrian Brody a primit râvnita statuetă pentru rolul din „The Brutalist”.

Pe covorul roșu, într-un moment emoționant, Sebastian Stan și-a sărutat mama pe obraz în fața camerelor. Cu toate acestea, nu totul a fost perfect în ochii mamei sale. Într-un interviu pentru E! News, actorul de origine română a dezvăluit: „A fost foarte supărată că nu m-am bărbierit în seara asta”.

Sebastian Stan a explicat că nu a putut să se bărbierească din cauza unui alt rol pe care îl are de interpretat. „I-am spus că nu pot, pentru că trebuie să mă pregătesc pentru un alt rol”, a explicat actorul, făcând referire la personajul său din viitorul film Thunderbolts din universul Marvel. „Dar ea ar fi preferat să nu am barbă”.

Ce a spus Georgeta Orlovschi pe covorul roșu

În ciuda dezamăgirii legate de barbă, Georgeta Orlovschi și-a exprimat mândria față de realizările fiului său. „Muncește foarte mult, deci merită ce e mai bun”, a declarat ea. „Nu pot fi mai mândră. Este adorabil”.

Pe lângă nominalizarea pentru „The Apprentice”, în care Stan îl interpretează pe Donald Trump în anii săi de om de afaceri în New York, actorul a avut și un alt film nominalizat la Oscar. „A Different Man” a concurat la categoria Cel Mai Bun Machiaj și Coafură.

Pe covorul roșu, pe lângă mama lui, Sebeastian Stan a fost însoțit și de iubita sa, actrița Annabelle Wallis, carea purtat o rochie albastră, care a contrastat perfect cu părul ei blond.

Cine este Georgeta Orlovschi, mama lui Sebastian Stan

Deși cariera lui Sebastian Stan este în plină ascensiune, viața personală a actorului rămâne un subiect discret. Unul dintre cele mai importante repere din viața sa este mama lui, Georgeta Orlovschi, o pianistă talentată care i-a fost mereu alături.

Părinții lui Sebastian Stan au divorțat în anul 1984, când el avea doar doi ani, iar copilăria sa a fost modelată de deciziile curajoase ale mamei sale. După Revoluția din 1989, Georgeta a plecat împreună cu fiul ei în Viena, unde a lucrat ca pianistă. La vârsta de 12 ani, cei doi s-au mutat în Statele Unite ale Americii, unde Georgeta Orlovschi s-a recăsătorit cu Anthony Fruhauf, directorul școlii unde învăța Sebastian.

„Când e vorba de supraviețuirea ta, ești capabil să te adaptezi foarte repede. Dar eu nu am avut de ales. Mama mi-a spus: mâine plecăm în America. (…) Când ești copil, tot ce vrei e să te simți în siguranță. De multe ori nu m-am simțit în siguranță. Țin minte că eram copil și mama mi-a spus plecăm definitiv și nu ne mai întoarcem. Am plâns. Am fost terifiat, nu înțelegeam ce se întâmplă, deși s-a dovedit a fi cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat”, a povestit actorul.

De-a lungul timpului, Sebastian a povestit despre greutățile adaptării în străinătate și despre momentele dificile prin care a trecut, mărturisind că plângea frecvent în acea perioadă. Cu toate acestea, mama lui a fost un sprijin constant, inspirându-l prin pasiunea și determinarea ei.

