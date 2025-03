Alex Bogdan a spus că îl admiră foarte mult pe Sebastian Stan, doar că între ei doi s-a produs o mică ruptură.

Actorul nu a precizat dacă a făcut declarația în spirit de glumă ori chiar crede că nominalizatul de la Oscar îl evită.

Bogdan a zis că Sebastian nu prea îi mai răspunde la telefon și totul ar fi pornit de la un casting la care s-au prezentat cei doi. „Ultima oară am vorbit acum un an. Suntem într-o relație mai rece acum. Am dat un casting într-un film, pe care l-am luat eu, și s-a supărat”, a declarat Alex Bogdan, pe VOYO.

Sebastian Stan, cu mama la Premiile Oscar 2025

Sebastian Stan a apărut cu mama lui, Georgeta Orlovschi, la Premiile Oscar 2025. Apariția românului a fost cu atât mai elegantă deoarece alături de el a avut-o și pe Annabelle Wallis, actrița care îi e iubită.

Sebastian Stan, actorul român în vârstă de 42 de ani, a strălucit pe covorul roșu la cea de-a 97-a ediție a Premiilor Oscar, însoțit de mama sa, Georgeta Orlovschi. Acesta a fost nominalizat pentru prima dată la Oscar, la categoria Cel Mai Bun Actor, pentru rolul său din filmul „The Apprentice”, însă Adrian Brody a primit râvnita statuetă pentru rolul din „The Brutalist”.

