În seara de 16 februarie, Sebastian Stan a participat la cea de-a 78-a ediție a Premiilor Academiei Britanice de Film, desfășurată la Royal Festival Hall din Londra. Actorul român a fost nominalizat la categoria „Cel mai bun actor principal” pentru rolul său din controversata dramă „The Apprentice”, în care joacă rolul lui Donald Trump, însă Adrien Brody a ieșit câștigător la această categorie.

La eveniment, el a fost însoțit de iubita Annabelle Wallis, însă a spus că la Oscar 2025, unde a fost nominalizat pentru același rol, mama lui îl va însoți. Într-un interviu pentru Associated Press, actorul român a vorbit în englez despre cea care i-a dat viață și țara noastră.

Sebastian Stan, cu mama la OSCAR 2025, în martie

„Da, îmi iau mama! Trebuie pentru că, știi, când am venit prima dată, una dintre primele vizite pe care le-am făcut înainte să ne mutăm în America, de fapt, am făcut un tur cu autobuzul în Los Angeles, și am ajuns la Dolby Theatre, cred că aveam în jur de 10 ani.

Îmi aduc aminte că am mers cu ea acolo. Și să merg acum cu ea…chiar vreau să trăim împreună acel moment, ei îi datorez totul. Va fi un moment memorabil!”, a spus Sebastian Stan, care e hotărât să meargă la Oscar 2025, în martie, cu mama lui.

Ulterior, Sebastian Stan a vorbit despre România, mai ales în perioada comunismului. „Desigur. România, chiar dacă am plecat, a fost încă o mare parte din cine sunt eu. De fapt, a modelat o mulțime de lucruri de care nu am fost conștient decât mult mai târziu, mai ales că am crescut într-un sistem în care oamenii erau oprimați și teama era un factor determinant.

Văzându-mi părinții crescând și înfruntând comunismul și căutând o viață mai bună. Să pot avea libertatea de exprimare, adevărata libertate de exprimare, nu libertatea de exprimare selectivă. Da, cred că toate acestea sunt lucruri pentru care îi admir, și cred că există o rezistență a oamenilor din România, pentru că de multe ori au trebuit să învețe limbi străine și să o ia de la capăt, și nu a existat suficient sprijin acolo. Dar cred că, cel puțin asta am preluat de la mama mea, reziliența și supraviețuirea”.

Cine e mama lui Sebastian Stan

Unul dintre cele mai importante repere din viața lui Sebastian Stan este mama lui, Georgeta Orlovschi, o pianistă talentată care i-a fost mereu alături. Părinții lui Sebastian Stan au divorțat în anul 1984, când el avea doar doi ani, iar copilăria sa a fost modelată de deciziile curajoase ale mamei sale. După Revoluția din 1989, Georgeta a plecat împreună cu fiul ei în Viena, unde a lucrat ca pianistă.

La vârsta de 12 ani, cei doi s-au mutat în Statele Unite ale Americii, unde Georgeta Orlovschi s-a recăsătorit cu Anthony Fruhauf, directorul școlii unde învăța Sebastian. „Când e vorba de supraviețuirea ta, ești capabil să te adaptezi foarte repede. Dar eu nu am avut de ales. Mama mi-a spus: mâine plecăm în America. (…)

Când ești copil, tot ce vrei e să te simți în siguranță. De multe ori nu m-am simțit în siguranță. Țin minte că eram copil și mama mi-a spus plecăm definitiv și nu ne mai întoarcem. Am plâns. Am fost terifiat, nu înțelegeam ce se întâmplă, deși s-a dovedit a fi cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat”, a povestit actorul.

