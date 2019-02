Astfel s-a întâmplat recent când Wanda a mers, alături de Karl, într-o mini-vacanță în zona rurală Kent, situată la doua ore de mers cu mașina de la Londra.

Acolo vedeta a vizitat superbele castele și a participat chiar și la o cursă de cai. „Kent este o zonă foarte frumoasă din Anglia, asemănătoare cu Valea Loarei în Franța. Este renumită în toată lumea pentru castelele medievale, unele dintre ele de-a dreptul impresionante. Am vizitat castelul din Leeds, construit în urmă cu 1000 de ani, dar și castelul de la Hever, acolo unde a locuit Anne Boleyn, a doua soție a lui Henry al VIII-lea. O astfel de vizită a fost pentru mine o incursiune in istoria medievală a Angliei, o perioadă care m-a fascinat mereu”, spune DJ Wanda.

Tot în weekendul petrecut în Kent, DJ Wanda a luat parte și la o cursă de cai, unde a pariat pentru prima dată. Acolo le-au fost alături și doi prieteni apropiați, Avi Lasarow și soția lui, Kelly Lasarow, campioană la acest sport.

„Viața la țară în Anglia este plină de evenimente. În localitatea Maidstone am luat parte, pentru prima data, la o cursă de cai. Am și pariat 100 de lire pe un cal, însă nu a fost cu noroc de această dată. Tot în acest weekend, am observat că engezii iubesc foarte mult câinii și investesc o avere în a-și cumpăra doar câini de rasă sau câini de vânătoare. Există SPA-uri canine până și în aceste mici orășele, acolo unde 200 de lire costă doar tunsul, coafatul și pedichiura”, continuă DJ Wanda.

În Marea Britanie Dj Wanda are planuri mari și pe plan profesional. În acest moment, lucrează la un nou proiect, vrea să deschidă și la Londra salonul ei de tatuaje, Wanda Tattoo. Are parte și de susținerea partenerului săi, Karl fiind foarte încântat de planurile acesteia. În prezent caută împreună spațiul perfect pentru salon, călătoresc la diverse convenții de tatuaje și descoperă noi talente pe care să le aducă în echipă.

