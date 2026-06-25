Cu ce se ocupă fiica lui Liviu Vârciu în America: „Să nu vă fie niciodată rușine că lucrați!”

Fiica lui Liviu Vârciu pune punct astfel comentariilor unor internauți, care au susținut că aceasta s-ar baza exclusiv pe sprijinul financiar oferit de celebrul său tată. Carmina demonstrează astfel că se descurcă prin propriile forțe. La 23 de ani, tânăra a decis să plece în Statele Unite ale Americii și să se înscrie într-un program dedicat tinerilor, unde și-a găsit și un loc de muncă.

Cu ce se ocupă Carmina în Statele Unite

Carmina s-a angajat la o cunoscută ciocolaterie, dar nu a intrat în detalii despre responsabilitățile postului pe care îl ocupă.

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Tânăra a povestit pe rețelele de socializare și aspecte legate de rutina sa zilnică. Pentru a ajunge la job, ea se deplasează pe jos sau cu mijloacele de transport în comun, semn că s-a adaptat rapid condițiilor de acolo.

„Acum așteptăm autobuzul pentru că până acum am umblat ÎN FIECARE ZI 40 de minute de acasă până la muncă și de la muncă până acasă pe jos. La 10 vine autobuzul, care e foarte drăguț și e gratis”, a povestit ea în mediul online.

Carmina Vârciu a menționat că își dorește să își construiască cariera prin forțe proprii și a îndemnat tinerii să câștige bani muncind.

„De ce să îmi fie rușine, că asta este o experiență. Să nu vă fie niciodată rușine că lucrați! Indiferent de ce post aveți, oriunde lucrați. Atâta timp cât vă câștigați banii cinstit și sunteți muncitori, sunteți de o mie de ori mai câștigați ca oamenii care stau pe banii altora sau pe banii părinților, cum se întâmplă în foarte multe cazuri. Sunt mulți cărora le dau mami și tati bani și stau și comentează despre altul”, a spus fiica lui Liviu Vârciu.

În trecut, ea a avut inițiative antreprenoriale, precum realizarea unor lumânări handmade, cu diverse arome. Această experiență în SUA reprezintă un nou pas în dezvoltarea sa. Relația dintre ea și tatăl ei rămâne una strânsă, Liviu Vârciu susținând-o în demersurile sale de a deveni complet independentă.

Foto: Instagram

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