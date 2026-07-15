Cum va fi vremea la Electric Castle 2026 și cât costă biletele și abonamentele la festivalul din Bonțida

Vremea în perioada 16-19 iulie 2026 la Electric Castle
Joi, 16 iulie 2026, sunt anunțate 31 de grade Celsius. Conform Accuweather, în Bonțida este anunțat un cod galben de furtuni în intervalul 12.00-22.00.
Vineri, 17 iulie 2026, sunt anunțate 32 de grade Celsius și va fi predominant însorit. Sâmbătă, 18 iulie 2026, sunt anunțate 31 de grade Celsius. De asemenea, va fi o furtună în locuri izolate.
Duminică, 19 iulie 2026, sunt anunțate 27 de grade Celsius, cu câteva furtuni.
Bilete și abonamente la Electric Castle 2026
Bilete de o zi și abonamente pentru toate cele patru zile de festival sunt în continuare disponibile, conform site-ului oficial Electric Castle.
Abonamente pentru cele patru zile la Electric Castle 2026:
- Youth Pass (U25) – 139 de euro
- General Access Pass – 250 de euro
- General Access Pass + Insurance – 270 de euro
- VIP Pass – 350 de euro
- VIP Pass + Shuttle – 550 de euro
- VIP Pass + Insurance – 370de euro
- Ultra VIP Pass – 699 de euro
- Black Ticket – 4.999 de euro
Bilete de o zi la Electric Castle 2026:
- Day Ticket (16 iulie) – 119 euro
- Day Ticket (17 iulie) – 119 euro
- Day Ticket (18 iulie) – 119 euro
- Day Ticket (19 iulie) – 119 euro
- Any Day VIP Ticket – 249 de euro
Care sunt prețurile corturilor
În ceea ce privește accesul la camping, permisul de campare este de 69 de euro.
În privința cazării, un cort montat în avans (Pre-Pitched Tent) de maximum două persoane, costă 99 de euro/20 euro pe noapte.
„The Boss”, cu capacitate de maxim 6 persoane costă 790 de euro/158 de euro pe noapte.
Car Camping, cu capacitate de maxim 5 persoane, costă 150 de euro/30 de euro pe noapte.
Prețul biletelor de autobuz CE pornește de la 3,6 euro. Un bilet de tren CE costă 7 euro.
Amenda de parcare CE este de 19 euro, conform site-ului menționat.
Organizatorii au anunțat line-up-ul și programul complet al celor peste 200 de artiști și au pus în vânzare bilete de o zi.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.