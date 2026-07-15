Cum va fi vremea la Electric Castle 2026 și cât costă biletele și abonamentele la festivalul din Bonțida

Vremea în perioada 16-19 iulie 2026 la Electric Castle

Joi, 16 iulie 2026, sunt anunțate 31 de grade Celsius. Conform Accuweather, în Bonțida este anunțat un cod galben de furtuni în intervalul 12.00-22.00.

Foto: Accuweather

Vineri, 17 iulie 2026, sunt anunțate 32 de grade Celsius și va fi predominant însorit. Sâmbătă, 18 iulie 2026, sunt anunțate 31 de grade Celsius. De asemenea, va fi o furtună în locuri izolate.

Foto: Accuweather

Duminică, 19 iulie 2026, sunt anunțate 27 de grade Celsius, cu câteva furtuni.

Foto: Accuweather

Bilete și abonamente la Electric Castle 2026

Bilete de o zi și abonamente pentru toate cele patru zile de festival sunt în continuare disponibile, conform site-ului oficial Electric Castle.

Abonamente pentru cele patru zile la Electric Castle 2026:

Youth Pass (U25) – 139 de euro

General Access Pass – 250 de euro

General Access Pass + Insurance – 270 de euro

VIP Pass – 350 de euro

VIP Pass + Shuttle – 550 de euro

VIP Pass + Insurance – 370de euro

Ultra VIP Pass – 699 de euro

Black Ticket – 4.999 de euro

Foto: Electric Castle

Bilete de o zi la Electric Castle 2026:

Day Ticket (16 iulie) – 119 euro

Day Ticket (17 iulie) – 119 euro

Day Ticket (18 iulie) – 119 euro

Day Ticket (19 iulie) – 119 euro

Any Day VIP Ticket – 249 de euro

Foto: Electric Castle

Care sunt prețurile corturilor

În ceea ce privește accesul la camping, permisul de campare este de 69 de euro.

În privința cazării, un cort montat în avans (Pre-Pitched Tent) de maximum două persoane, costă 99 de euro/20 euro pe noapte.

Foto: Captură Electric Castle

„The Boss”, cu capacitate de maxim 6 persoane costă 790 de euro/158 de euro pe noapte.

Foto: Captură Electric Castle

Car Camping, cu capacitate de maxim 5 persoane, costă 150 de euro/30 de euro pe noapte.

Prețul biletelor de autobuz CE pornește de la 3,6 euro. Un bilet de tren CE costă 7 euro.

Amenda de parcare CE este de 19 euro, conform site-ului menționat.

Organizatorii au anunțat line-up-ul și programul complet al celor peste 200 de artiști și au pus în vânzare bilete de o zi.







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