AUR obține 40% din voturi într-un sondaj comandat de PSD

Potrivit sondajului IRES, publicat de News.ro, AUR ar obține 40% dintre voturile exprimate dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare. PSD ar ajunge la 21%, PNL la 17%, iar USR la 10%. UDMR ar rămâne sub pragul electoral, cu 3%. SENS și SOS România ar obține câte 2%, iar POT ar fi cotat cu 1%.

AUR se află pe primul loc și în sondajul Agenției de Rating Politic publicat pe 9 iulie, dar cu un rezultat mai mic, de 36,4%.

PSD și PNL își schimbă locurile

Cea mai mare diferență dintre cele două sondaje apare în cazul PSD și PNL. În cercetarea IRES, PSD ocupă locul al doilea, cu 21%, iar PNL se află pe poziția a treia, cu 17%. În sondajul Agenției de Rating Politic, PNL era cotat cu 22,4%, iar PSD cu 17,9%.

PSD apare astfel cu 3,1 puncte procentuale mai sus în sondajul IRES decât în măsurătoarea ARP. În cazul PNL, diferența este și mai mare. Liberalii au 17% în sondajul comandat de PSD, față de 22,4% în cel realizat de Agenția de Rating Politic. Rezultatele USR sunt aproape identice, cu 10% în sondajul IRES și 10,5% în cercetarea ARP.

Opt din zece români cred că țara merge într-o direcție greșită

Sondajul IRES arată și un nivel foarte ridicat de nemulțumire față de situația din România. La întrebarea dacă lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție greșită, 80% dintre participanți au ales varianta „direcție greșită”. Doar 18% cred că România merge într-o direcție bună, iar 2% nu au știut sau nu au răspuns.

În același timp, 58% dintre cei chestionați consideră că situația politică este foarte instabilă, iar 33% spun că este destul de instabilă. Numai 7% o consideră destul de stabilă, iar 0,5% cred că situația politică din România este foarte stabilă.

92% spun că România trece printr-o criză politică

Nu mai puțin de 92% dintre respondenți cred că România trece printr-o criză politică. Întrebați cine este vinovat pentru situația actuală, cei mai mulți, 36%, au indicat toate partidele. Alți 16% îl consideră responsabil pe premierul Ilie Bolojan.

Președintele și PSD sunt indicați fiecare de 14% dintre respondenți, iar Guvernul – de 13%. AUR este considerat principalul responsabil de 2% dintre cei intervievați.

Ilie Bolojan a primit nota 4,71 pentru activitatea de la Guvern

Participanții la sondajul IRES au fost rugați să îi acorde lui Ilie Bolojan o notă de la 1 la 10 pentru activitatea de la conducerea Guvernului. Media rezultată este 4,71. Aproape o treime dintre respondenți, 29%, i-au dat nota 1, cea mai slabă posibilă. La polul opus, 6% i-au acordat nota 10.

Întrebați dacă Ilie Bolojan ar trebui să rămână premier, 66% au răspuns că nu. Alți 32% consideră că acesta ar trebui să continue la conducerea Guvernului, iar 2% nu au avut o opinie. La întrebarea cine gestionează mai bine situația actuală, 41% l-au indicat pe Sorin Grindeanu, iar 38% l-au ales pe Ilie Bolojan.

Trei sferturi dintre participanți consideră că situația economică a României s-a înrăutățit. Mai exact, 47% cred că economia s-a deteriorat considerabil, iar 28% spun că s-a înrăutățit puțin și 50% dintre ei spun că au un nivel de trai satisfăcător.

Ce ar trebui să facă viitorul Guvern

Relansarea economiei ar trebui să fie principala prioritate a viitorului Guvern, potrivit răspunsurilor oferite de 25% dintre participanți. Creșterea salariilor și pensiilor este indicată de 21% dintre respondenți, iar combaterea corupției – de 16%. Reducerea taxelor și impozitelor este considerată prioritară de 13%. Protejarea locurilor de muncă și stabilitatea politică sunt indicate fiecare de câte 11% dintre cei intervievați.

Sondajul IRES a fost realizat la comanda PSD în perioada 29 iunie-2 iulie 2026. Cercetarea a fost făcută pe un eșantion de 1.002 persoane adulte din România, prin interviuri telefonice. Eroarea maximă declarată este de plus sau minus 3,1%.

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