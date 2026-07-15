Tudor Chirilă revine pe micul ecran în serialul Trafic, unde interpretează rolul unui procuror pus în fața unei alegeri dificile între datorie și familie. Cu această ocazie, actorul a vorbit și despre viața personală, dezvăluind cum își crește cei doi băieți pe care îi are împreună cu partenera sa, Iulia Mîzgan, și care sunt valorile pe care încearcă să le transmită acestora.

Tudor Chirilă – TRAFICIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Tudor Chirilă vorbește despre rolul de tată, odată cu revenirea în serialul „Trafic”

Tudor Chirilă revine în atenția telespectatorilor în serialul Trafic, difuzat de PRO TV și disponibil pe VOYO. Actorul îl interpretează pe Laurențiu Crețu, un procuror care descoperă că propria fiică este implicată într-o anchetă privind o rețea de traficanți de droguri.

Rolul l-a făcut să vorbească și despre propria familie. Tudor Chirilă și partenera sa, Iulia Mîzgan, au doi băieți și au ales întotdeauna să îi țină departe de lumina reflectoarelor.

„Îmi cer scuze de la copiii mei când greșesc”

Într-un interviu acordat pentru Unica, actorul a fost întrebat dacă există asemănări între personajul pe care îl interpretează și felul în care este el ca părinte.

Tudor Chirilă spune că încearcă permanent să învețe și să devină un tată mai bun. „Eu sunt un tată mai bun decât Laurențiu (n.red. – personajul pe care îl interpretează în Trafic), credeți-mă. (zâmbește) Chiar sunt un tată mai bun. Cred. Nu sunt un tată perfect. Cred că orice tată are problemele lui. Cred că toți învățăm, învăț și eu. Dar eu reușesc să-mi cer scuze de la copiii mei când greșesc. Încerc să fiu mai bun cu fiecare zi. Încerc să învăț. Îmi ascult partenera. Și cred că nu am chiar impulsivitatea lui, dar e adevărat că Laurențiu e pus într-o situație-limită. Nu mi-aș dori să fiu pus niciodată în situația-limită în care e pus Laurențiu”, a declarat Tudor Chirilă pentru Unica.

Mesajul pe care vrea să îl păstreze cei doi fii ai săi

Actorul a dezvăluit și care este cea mai importantă lecție pe care încearcă să le-o transmită copiilor săi. „Sunt aici întotdeauna pentru voi și e bine să nu ne mințim niciodată”.

Potrivit lui Tudor Chirilă, sinceritatea și încrederea sunt valori pe care își dorește ca fiii săi să le păstreze indiferent de situațiile prin care vor trece.

„Copiii trebuie să-i săruți și să le spui «te iubesc»”

Vorbind despre provocările pe care le întâmpină ca părinte, actorul spune că timpul petrecut împreună cu cei mici este cel mai valoros lucru pe care îl poate oferi.

„Să poți să acorzi timp copiilor tăi, timp real, în care să te conectezi cu ei și să le demonstrezi zilnic cât contează pentru tine. Pentru că, de multe ori, ratăm. Și e acea vorbă românească – sau, nu știu, poate internațională, nu știu, dar eu în România am auzit-o – «copiii se sărută în somn». E o prostie. Copiii trebuie să-i săruți și să le spui «te iubesc» și «am încredere în tine» în orice moment, când le e greu. Nu în somn. Nu ajută în somn”, a mai adăugat actorul.

Familia, departe de lumina reflectoarelor

Deși este una dintre cele mai cunoscute figuri din muzică și actorie, Tudor Chirilă a ales să păstreze viața de familie cât mai discretă. El și Iulia Mîzgan formează un cuplu de mulți ani și sunt părinții a doi băieți, pe care i-au ținut departe de expunerea publică, preferând să vorbească rar despre viața lor personală.

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