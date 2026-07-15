Dezvoltată de vloggerul și antreprenorul Selly alături de mai mulți investitori, Nibiru este o stațiune privată de entertainment și turism, concepută ca un „oraș sezonier”. Stațiunea își deschide porțile pe 16 iulie, la Costinești.

Scena principală va găzdui, încă din ziua deschiderii, concerte susținute de artiști consacrați, iar programul va continua pe tot parcursul sezonului.

„La deschidere vom avea Delia, Puya și Mario, urmând să vină, în toate celelalte zile de la Nibiru, pe Center Stage, cei mai mari artiști români consacrați, de la Carla’s Dreams, The Motans, Irina Rimes, INNA, absolut toți artiștii români de top și de tradiție îi vom avea aici, pe Center Stage, într-un spectacol cum, practic, nu s-a mai văzut”, a declarat, pentru Pro TV, Răzvan Luca, manager general Nibiru

„Ceea ce construim noi aici, tot râdem că este, practic, construcția unui nou teatru, că noi nu prea mai construim teatre. Ce am făcut aici, împreună cu echipa regizorului Răzvan Dincă, este ceva, practic, nemaivăzut. Este un teatru complet, cu dansatori, cu acrobați, cu toboșari aduși special din Columbia, jocuri de foc și acrobații. Avem și o macara aici sus, care îi va aduce special pe niște acrobați ce vor realiza show-uri aeriene. Este ceva… este crazy ce facem”, a spus acesta.

Vizitatorii vor avea la dispoziție:

concerte live pe scena principală;

spectacole cu dansatori;

acrobații aeriene;

toboșari aduși din Columbia;

jocuri de foc;

show acrobatic cu Șoimii României;

tiroliană cu navă spațială;

balon cu aer cald;

roată panoramică;

jocuri cu premii;

loc de joacă pentru copii;

zonă de distracție pentru adolescenți;

tobogane;

gonflabile;

jocuri arcade;

experiențe VR;

internet cafe

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