Autoritățile belgiene, prin vocea auditorului muncii din Bruxelles, Brecht Speybrouck, au confirmat definitiv miercuri dimineață bilanțul negru, după finalizarea noilor operațiuni de căutare în interiorul clădirii. Din păcate, alte două persoane transportate de urgență la spital cu arsuri extrem de grave se află în continuare în stare critică.

Românul și colegii săi, prinși ca într-o capcană în cabina liftului prăbușit

Ancheta preliminară a scos la iveală detalii înfiorătoare despre ultimele momente din viața muncitorilor. Românul și patru dintre colegii săi belgieni erau angajați ai unei mici firme metalurgice, On Time Metalworks BV, din localitatea Alken (Limburg). În momentul izbucnirii incendiului, aceștia efectuau lucrări chiar în cabina unui lift.

Echipele de intervenție ale Protecției Civile au acționat în condiții extrem de dificile. Cadavrele tuturor celor șase victime au fost descoperite carbonizate în interiorul aceleiași cabine de lift, care s-a prăbușit în puț. Anchetatorii au confirmat oficial că un cablu de susținere s-a rupt, determinând căderea liberă a liftului din înălțime. Nu este însă clar dacă ruperea cablului a fost provocată de căldura extremă a incendiului sau dacă o defecțiune tehnică a liftului a fost cea care a generat prima dată scânteia fatală.

Alarma s-a dat marți în jurul orei 8 dimineața. În momentul în care flăcările au izbucnit, în clădire – aflată într-un amplu proces de renovare și modernizare – se aflau aproximativ 200 de muncitori.

Specialiștii din cadrul Inspectoratului de Securitate și Sănătate în Muncă, alături de experți în incendii, electricitate și ascensoare, analizează minuțios fiecare detaliu. Scena dezastrului este una uriașă: focul a izbucnit inițial la etajul al doilea, în timp ce cabina prăbușită cu cele șase victime a fost găsită la nivelul subsolului -2. Asta înseamnă că pe o distanță de patru etaje, puțul liftului a fost complet afectat.

Auditorul muncii, Brecht Speybrouck, a explicat că puțul liftului s-a comportat ca un coș de fum în timpul incendiului. Deoarece lifturile erau noi și încă în curs de instalare, scântei și particule arse de la etajul doi au căzut peste materialele inflamabile depozitate la subsol, generând o temperatură uriașă și o propagare extrem de rapidă a flăcărilor în adâncime.

Ancheta vizează autorizațiile și inspecțiile tehnice ale liftului

Pe lângă expertiza tehnică de la fața locului, anchetatorii au deschis o investigație administrativă de amploare. Se verifică dacă ascensoarele folosite temporar pentru transportul muncitorilor și al materialelor pe șantier trecuseră prin inspecțiile obligatorii și dețineau certificate tehnice valabile. Primele verificări arată că sistemele de monitorizare a prezenței pe șantier funcționau corect, fapt ce a permis identificarea rapidă a celor șase persoane dispărute.

Poliția a început deja audierea martorilor și a celorlalți muncitori care lucrau la etajul doi, în apropierea focarului inițial. Experții au transmis că cercetarea la fața locului va dura cel puțin două zile, primele concluzii oficiale privind cauza morții muncitorului român și a colegilor săi fiind așteptate cel mai devreme la sfârșitul acestei săptămâni.

Erată: Articolul publicat inițial a fost editat, deoarece în mod eronat susținea că e vorba despre două victime de naționalitate română care ar fi decedat în incendiul din clădirea OXY. Informația corectă anunțată de autoritățile belgiene este că au murit cinci belgieni și un român.

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