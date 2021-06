Cu ce se ocupă Gabi Jugaru de când nu mai apare la TV. Are propria afacere

Simpaticul personaj ale cărui glume s-au auzit prin intermediul majorității radiourilor și televiziunilor e antreprenor de trei ani.

„Mi-am deschis de trei ani o firmă care oferă servicii profesionale de întreținere a mașinii și sunt mulțumit. E cam greu ca vedetă, nu dau scandal la public, divorțuri și așa mai departe, ce am văzut că se vinde în ziua de astăzi.

Cu businessul pe care mi l-am deschis fac mașini de expoziție, de exemplu pun folie de protecție pentru autoturisme care durează zece ani, precum și aranjarea tapițeriei, dar și polisharea farurilor și nu numai. Am investit în afacerea aceasta în jur de 20.000 de euro, fără spațiu. Este o afacere care a crescut singură”, a declarat Gabi Jugaru pentru impact.ro.

Gabi Jugaru duce dorul televiziunii și recunoaște că de-a lungul anilor a mai existat discuții pentru a reveni pe micul ecran, însă nimic concret.

„Nu am renunțat de tot la televiziune, în aceștia trei ani, de când am afacerea deschisă, au mai existat tot felul de discuții cu diverse televiziuni, mai mici, însă nu am fost de nicio propunere. Așa puteam să fac ca și ghiocelul să apar dar nu am vrut, am refuzat din start acest lucru. Dar, da, mi-e dor de televiziune”, a mai spus Gabi Jugaru, pentru aceeași sursă.

Pe lângă afacerea pe care o deține, acesta se dedică și vieții de familie. Recent, Gabi Jugaru a dezvăluit ce relație are cu fetele lui.

