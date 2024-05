Artistul latino și-a surprins fanii în ziua de 1 Mai cu lansarea celui mai nou single al său, intitulat „Pasăre de noapte”. Versurile și videoclipul melodiei par să transmită un mesaj profund despre trădare și despre lupta cu sentimentele după o iubire pierdută, iar mulți admiratori văd în ele o aluzie subtilă la relația sa anterioară cu Raluca Pastramă.

În melodie, Pepe cântă versuri precum „Am crezut că sunt iubit, m-am lăsat păcălit”, ilustrând durerea și dezamăgirea pe care le-a simțit în urma trădării, iar videoclipul surprinde o scenă în care artistul aruncă verigheta de pe deget, simbolizând sfârșitul unei relații.

„Am crezut că sunt iubit, m-am lăsat păcălit cu vorbe dulci și șoapte, dar un cuib și o familie nu poți să faci cu o pasăre de noapte. Pleacă! Credeam că murim împreună, dar vrei să trăim separat. La orice plimbare de seară eşti în braţele altui bărbat”, sunt o parte dintre versurile piesei.

„Când o femeie are prea multă libertate nu ştie să o gestioneze şi ajunge să facă greşeli”

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat acum trei ani, iar artistul a făcut dezvăluiri în presă despre presupusa infidelitate a fostei sale soții în timpul căsniciei. El a dorit să se delimiteze de numele ei și a mărturisit că melodia sa este inspirată din propriile sale experiențe de viață.

„Cred că la un simplu PLAY toată lumea înţelege ce am vrut să zic. Mesajul este pe înţelesul tuturor. Este o realitate tristă dar de multe ori nici nu ai ce să faci decât să mergi mai departe. Când o femeie are prea multă libertate nu ştie să o gestioneze şi ajunge să facă greşeli peste care cei mai mulţi dintre bărbaţi, marea majoritate, nu pot trece şi nici nu ar avea de ce. Eu m-am regăsit în idee şi cred că multi au simţit la fel. Trebuie să găsesti puterea de a pune stop şi mai ales să îţi vezi de drum şi să mergi mai departe. Nu poţi face familie cu o «pasăre de noapte»”, a spus Pepe pentru radardemedia.ro.

Pepe, dezvăluiri neașteptate despre fosta soție

Recent, Pepe a fost invitat în emisiunea „Xtra Night Show”, unde a făcut dezvăluiri uluitoare despre fosta lui soție, Raluca Pastramă. Declarațiile cântărețului l-au luat prin surprindere chiar și pe Dan Capatos, moderatorul emisiunii de la Antena Stars.

De curând, Pepe a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care spunea că nu își mai dorește să fie asociat cu fosta soție, ba chiar a spus câțiva dintre bărbații care au făcut parte din viața Ralucăi Pastramă.

„Postarea a fost mai mult pentru presă, pentru că a prins-o cu actualul sau cine e… de mână. Ea e căsătorită în momentul de față. Nu mai e soția lui Pepe. Are și ea un nume extrem de sonor. De ce trebuie să mă asociați pe mine cu ea? Eu la modul acesta am spus. Să spună fosta lui Richie, ce nu a fost cu el?! Le-am dat și eu așa că m-am enervat. Eu pot să spun ce vreau. Cui nu-i convine să mă dea în judecată și eu le dau probe”.

Spre surprinderea tuturor, Pepe are o relație foarte civilizată cu Ibrahim, încă soțul Ralucăi. Artistul susține că l-a sunat pe acesta la insistența fetițelor sale de a petrece timp cu sora lor mai mică. Tot în emisiunea lui Dan Capatos, Pepe a povestit că a aflat despre actuala relație a Ralucăi, după ce aceasta a folosit telefonul fiicei lor pentru a vorbi cu noul iubit. Deși au trecut 3 ani de la divorț, Pepe a dezvăluit acum că mama fetelor sale i-ar fi fost infidelă.

„Da, m-am văzut cu Ibrahim. Nici nu s-au depus actele pentru divorțul lor. Eu în momentul în care am văzut în presă că divorțează, eu știam oricum cu cine e, pentru că sunt băiat deștept și se fac greșeli. Ce m-a deranjat personal i-am spus și mi-a dat block. Păcat… mai bine asculta ce i-am zis că nu ajungea în situația asta. Nu poți să iei telefonul copilului să vorbești cu ăla, pentru că văd eu. Eu îi controlez telefonul copilului. Eu din noiembrie știu. Au vorbit pe telefonul copilului. I-am zis să nu mai ia copilul drept paravan la întâlniri. Eu îmi protejez copiii, dar dacă tu faci pe nebuna și îmi dai block… să fii sănătoasă!

Eu am vorbit cu Ibrahim, pentru că el săracul trece prin ce am trecut eu. Eu l-am sunat pe Ibrahim și e super ok. Fetele au vrut să se întâlnească cu sora lor. De ce să nu păstrăm relația de frăție? Sunt surori. Cu el vorbesc aproape zilnic.

„Am fost dezamăgit pentru că mă striga «nașule», venea la noi acasă”

Nu am avut nimic cu Ibrahim, pentru că ei au avut o relație serioasă. El nu a fost în timpul căsniciei, a fost după. El nu, dar altcineva da. Au trecut 3 ani pot să râd acum. Am fost dezamăgit nu de ea, de el. De… De Niro de Păulești. Am fost dezamăgit pentru că mă striga «nașule», venea la noi acasă. Nu a fost el motivul despărțirii. Eu l-am văzut pe camere pe el la o lună distanță după despărțire. A fost altcineva înainte. Am fost și eu plecat de acasă. Dacă era doar Richie nu aveam nicio problemă”.

