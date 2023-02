„Regele farselor”, așa cum era numit Gabi Jugaru atunci când avea emisiunea„Jugaru Shukaru” la PRO TV, mărturisește că duce dorul televiziunii și s-ar întoarce oricând pe micul ecran, dacă ar fi chemat pentru un nou conctract. După ce s-a retras din televiziune, el a început propria afacere, însă a recunoscut că nu are același câștig ca atunci când apărea pe micul ecran.

Până în anul 2010 a avut emisiune la PRO TV, apoi a continuat cu alte proiecte la Național TV timp de 7 ani, până în 2017. Gabi Jugaru își dorește să revină ca prezentator TV, însă nu a primit nicio ofertă.

„O să revin pe micul ecran, cu o nouă emisiune, când o să mi se ceară. Nu există zi în care să nu fiu oprit pe stradă, oriunde m-aș duce, la piață, la mall, să nu fiu oprit și să mă întrebe lumea când revin.

Din păcate, nu există oferte din partea televiziunilor. După ce am încheiat contractul cu PRO, și am lucrat și la Național TV, am mai avansat proiecte la trustul Intact, din nou la PRO TV, la Kanal D… Dar mi s-a spus așa: «Măi, Gabi, noi vrem ceva mai cu intrigă, mai cu scandal!»”, a declarat fostul prezentator pentru Playtech.

„Nu mă mai chemați să bat apa în piuă și mai ales să mă așezați lângă nu știu ce pipiță”

Deși a fost chemat ca invitat la emisiunile de divertisment, el a refuzat astfel de propuneri și a explicat de ce. „Pot spune că m-au mai chemat, pe la emisiuni, ca invitat. Eu am o stimă deosebită pentru unii prezentatori tv, dar am zis așa: «Nu mă mai chemați să bat apa în piuă și mai ales să mă așezați lângă nu știu ce pipiță pe care o plătiți și mie să nu-mi dați bani nici de tramvai». Am 25 de ani de școală făcuți pentru ce? Asta e treaba cu televiziunea”.

Gabi Jugaru a revenit pe scenă ca actor de stand-up comedy și a fost încântat de succesul pe care l-a avut în fața publicului. Își scrie singur textele și este bucuros de aprecierea pe care a primit-o din partea oamenilor.

„Vineri am avut un show de stand up comedy, timp de 45 de minute, într-un local, a fost ca o revenire pe scenă. Lumea s-a bucurat, da, oamenii de acolo m-au aplaudat, au râs. După reacția lor mă gândesc să dau cu scrisul înainte, să mai scriu texte.“

„Dacă e să comparăm perioada mea de la PRO TV, cu ce fac aici, încă nu am ajuns la banii ăia”

După ce s-a retras de pe micul ecran, Gabi Jugaru și-a investit banii strânși într-un service auto. Fostul prezentator susține că acum câștigă destul de bine cu această afacere, însă nu la fel de bine ca atunci când lucra la PRO TV.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, cu atelierul service merge bine. Depinde cum prestezi, către cine, cât de des, ce lucrări faci. Dar, dacă e să comparăm perioada mea de la PRO TV, cu ce fac aici, încă nu am ajuns la banii ăia. Bugetul de acum, din televiziuni, față de ce era în 2008, dacă e să ne raportăm la perioada de vârf a lui PRO TV, este acum undeva sub 40% din ce se câștiga atunci.

Eu pot spune că îmi este bine cu atelierul, de vreo jumătate de an sunt și angajat la România Film, mai merg la evenimente, mai cânt pe la nunți, pe la botezuri, pe unde sunt chemat și dorit”.

